Polizei nimmt Dealer fest Mann soll in Berliner Hotelzimmer Drogen verkauft haben

In Prenzlauer Berg haben Polizisten am Montagnachmittag einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, soll der 39-Jährige aus einem Apartment in einem Hotel verschiedene Drogen verkauft haben.

Eine Reinigungskraft soll demnach beim Betreten der Wohnung in der Storkower Straße einen starken chemischen Geruch wahrgenommen und verdächtige Verpackungsutensilien bemerkt haben. Sie verständigte den Hotelmanager, der daraufhin die Polizei alarmierte.

Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss sollen die Beamten gegen 13 Uhr das Hotelzimmer betreten haben. Dort fanden sie verschiedene Rauschmittel und verschreibungspflichtige Medikamente.

Während der Durchsuchung sollen zudem zwei potenzielle Käufer an der Tür erschienen sein, teilte die Polizei mit. Schließlich konnte der mutmaßliche Verkäufer ermittelt und gegen 16 Uhr festgenommen werden. Er hatte mutmaßliche Drogen und verschreibungspflichtige Medikamente bei sich. Außerdem hatte er Geld im mittleren vierstelligen Bereich im Portemonnaie. Die Beamten beschlagnahmten die Beweismittel.

Für erkennungsdienstliche Maßnahmen kam der Mann zunächst in Polizeigewahrsam und wurde anschließen einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt. Der 39-Jährige soll nun einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. (Tsp)