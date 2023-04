Polizei rückt mit Hundertschaft an Unbekannte attackieren Gruppe am Weißen See in Berlin mit Softair-Pistole

Zwei Unbekannte haben eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener am Freitagabend im Weißenseer Park angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Bereits in der Vergangenheit soll es zu Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten gekommen sein, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Gegen 21:30 Uhr eskalierte die Situation. Wie die Berliner Polizei mitteilte, näherten sich die beiden Männer, zu denen die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen konnte, der Gruppe, die sich bereits im Park am Weißen See aufhielt. Einer der beiden soll nach Zeugenaussagen eine Softair-Pistole gezogen und zunächst mehrere Schüsse in die Umgebung abgegeben haben.

Im Anschluss zielte er nach Angaben der Polizei auf den Kopf eines 28-Jährigen, der Teil der Gruppe war, und drückte ab. Ob er ihn mit einem Schuss traf, konnte die Polizei nicht sagen. Daraufhin schlug er einem 21-Jährigen mit der Schusswaffe gegen den Kopf. Der zweite Angreifer attackierte zudem eine 17-Jährige mit Tritten in den Bauch und eine weitere 17-Jährige mit Schlägen ins Gesicht.

Die beiden Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Berliner Allee. Die Opfer erlitten teils heftige Verletzungen. So soll der 28-Jährige – bei dem ein Alkoholatemwert von knapp drei Promille festgestellt wurde – mit mehreren Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus gebracht worden sein, das er jedoch vor der Behandlung wieder verließ.

Das 21-jährige Opfer erlitt ebenfalls eine Platzwunde. Die beiden 17-Jährigen kamen mit starken Bauchschmerzen und dem Verdacht auf einen Nasenbruch zur Behandlung in Krankenhäuser.

Wie ein Polizeisprecher bestätigte, suchte eine Einsatzhundertschaft im Anschluss an den Angriff den Bereich um den Weißen See ab. Die Tatverdächtigen konnten dabei jedoch nicht ausfindig gemacht werden. (mit dpa)

