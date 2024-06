Polizei sucht mutmaßlichen Täter Mann attackiert 27-Jährigen in Berliner S-Bahn

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann in Berlin. Er soll am Freitag, dem 23. Februar in der S-Bahnlinie 2 einen Mann angegriffen und verletzt haben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut Mitteilung der Polizei soll der Tatverdächtige gegen 18.45 Uhr am S-Bahnhof Buch den damals 27-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten sowie beleidigt haben, da der Geschädigte zuvor von der geöffneten Tür der S-Bahn aus auf den Bahnsteig urinierte.

Der 27-Jährige habe sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Erst als weitere Fahrgäste dazwischengingen, ließ der Tatverdächtige von ihm ab. Sie haben zudem den Notdienst verständigt.

Die Polizei sucht nach diesem Mann. Er soll einen 27-Jährigen mit Tritten und Schlägen schwer verletzt haben. © BUNDESPOLIZEI

Der Verdächtige flüchtete und konnte vor Eintreffen der Beamten unerkannt entkommen. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe der Bevölkerung und sucht nach Personen, die den Tatverdächtigen identifizieren und Auskunft über seinen Aufenthaltsort geben können.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin Hauptbahnhof unter der Telefonnummer 030/2062293-60 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen. (Tsp)