Polizei sucht nach Zeugen Wer schoss auf den Berliner Clan-Boxer?

Nachdem am Montag ein 29-Jähriger in der Lietzenburger Straße in Berlin-Wilmersdorf angeschossen und schwer verletzt wurde, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Die Gegend gilt als Clan-Territorium, das Opfer, ein früherer Profi-Boxer, ist mit namhaften Clan-Größen mindestens bekannt, sagen Kenner.

Demnach ereignete sich das versuchte Tötungsdelikt gegen 3.30 Uhr im Bereich Lietzenburger Straße/Emser Straße. Anwohner hörten mehrere Schüsse und alarmierten die Polizei. Als diese eintraf, fanden Beamte den schwerverletzten 29-Jährigen vor. Nach einer Notversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Montagmorgen operiert wurde.

Laut Zeugenaussagen soll zur Tatzeit ein dunkler Kleinwagen mit gelbem Kennzeichen vom Tatort in Richtung Olivaer Platz davongefahren sein.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang:

Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen in der Umgebung gemacht?

Wer hat im Zusammenhang mit dem Fahrzeug verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonstige, sachdienliche Hinweise auf die Tat oder Täter geben?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt die 1. Mordkommission in der Keithstraße 30, 10787 Berlin unter der Rufnummer 030-4664911111 oder via E-Mail an LKA111@polizei.berlin.de entgegen, ebenso jede andere Polizeidienststelle.

Für die Übersendung von Bild- und Tondateien wurde ein Hinweisportal eingerichtet.