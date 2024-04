Polizei sucht Zeugen in Berlin Wer hat Informationen zum Gleisbett-Schubser aus der U2?

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter einen Mann am Samstag ins Gleisbett der U2 am Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz gestoßen hat. Die Tat ereignete sich gegen 20.20 am 20. April. Der 72-Jährige wurde schwer verletzt. Zwei Passanten halfen ihm aus dem Gleisbett.

Der Täter soll außerdem gegen 20.34 Uhr am U-Bahnhof Alexanderplatz am Bahnsteig der U5 in Richtung Hönow eine Gruppe aus sechs älteren Herren angerempelt haben.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet?

Wer hat dem Senior aus dem Gleisbett geholfen?

Wer hatte Kontakt zu dem Unbekannten auf dem Bahnhof Alexanderplatz?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Jüteboger Straße 4 in Kreuzberg entgegen. Entweder per Telefon unter 030/4664573410, oder – außerhalb der Bürozeiten – über den Kriminaldauerdienst unter 030/4664571100. Generell werden Hinweise in jeder Polizeidienststelle entgegengekommen. Online kann die Internetwache genutzt werden. Hinweise per E-Mail bitte an Dir5K34@polizei.berlin.de. (Tsp)