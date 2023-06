Polizeieinsatz am Kottbusser Tor Mann verfolgt Dieb in Berlin-Kreuzberg – Flaschenwürfe und Faustschlag

Wegen eines gestohlenen Handys ist es in Berlin-Kreuzberg in der Nacht zu Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein 28-Jähriger einem 46-Jährigen gegen 1.30 Uhr dessen Handy aus der Hand gerissen haben und weggerannt sein.

Der Bestohlene nahm den Angaben nach jedoch die Verfolgung auf und konnte den 28-Jährigen nahe der Polizeiwache am Kottbusser Tor stellen. Daraufhin soll der mutmaßliche Dieb zwei Glasflaschen vom Boden aufgehoben und in Richtung des Mannes geworfen haben. Der erste Wurf ging daneben, die zweite Flasche traf den 46-Jährigen jedoch an der Hand.

Als der Bestohlene dem 28-Jährigen gerade mit der Faust ins Gesicht schlug, griffen Polizeikräfte ein. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen und ambulant behandelt. Der mutmaßliche Dieb wurde anschließend dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 5 übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)