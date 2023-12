Polizeieinsatz in Berlin-Marzahn Jugendliche werfen E-Roller aus 18. Stock

Mehrere Jugendliche sollen am Dienstagnachmittag zunächst ein Metallgitter, dann einen E-Roller von einem Hochhaus in Marzahn geworfen haben. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Passanten hatten gegen 17.40 Uhr in und vor dem Gebäude mit 21 Stockwerken an der Blenheimstraße zwei randalierende Gruppen beobachtet und daraufhin die Polizei gerufen. Mehrere Jugendliche befanden sich in der 18. Etage in einem sogenannten Laubengang, während andere unten vor dem Hochhaus standen und sie anfeuerten.

Die Jugendlichen sollen dabei ein etwa 40 mal 60 Zentimeter großes Metallgitter gegen die Fassade des Hochhauses geschlagen und schließlich heruntergeworfen haben. Das Gitter schlug mehrere Meter neben dem Hauptzugang des Gebäudes auf. Danach soll die Gruppe noch einen E-Roller hinterhergeworfen haben. Dieser durchschlug das Vordach des Hauszugangs. Niemand wurde verletzt.

Bevor die Polizei eintraf, sollen beide Gruppen weggelaufen sein. Die Einsatzkräfte stellten das Gitter und den Roller sicher, um Spuren auszuwerten. (Tsp)