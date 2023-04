Polizeieinsatz in Berlin-Neukölln Jugendliche mit Schusswaffe stecken in Aufzug fest – U-Bahnhof geräumt

Drei Jugendliche mit einer Schusswaffe haben am frühen Dienstagabend einen Polizeieinsatz in Berlin-Neukölln ausgelöst.

Wie die Berliner Polizei dem Tagesspiegel auf Anfrage sagte, seien die beiden 15- und 17-jährigen Jungen und ein 14-jähriges Mädchen gegen 17 Uhr in einem Aufzug am U-Bahnhof Lipschitzallee im Ortsteil Gropiusstadt stecken geblieben. Daraufhin drückten sie den Notrufkopf. Die BVG schaltete sich per Video in den Aufzug – und sah laut Polizei, wie einer der Jugendlichen eine Schusswaffe in der Hand hielt und kurz darauf wegsteckte.

Die Leitstelle der BVG verständigte daraufhin die Polizei. Mehrere Beamte rückten an – und sperrten vorsorglich den U-Bahnhof. Die Linie U7 fuhr ohne Halt durch. Die Polizisten nahmen Kontakt zu den steckengebliebenen Jugendlichen auf. Diese gaben zu, eine Softair-Waffe bei sich zu haben.

Mithilfe einer Aufzugfirma und der Feuerwehr wurden die drei befreit, die Waffe beschlagnahmt und die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Wem genau die Softair-Pistole gehörte, ist bislang unklar.

Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Nach etwa zwei Stunden hielt die U7 wieder an der Lipschitzallee.