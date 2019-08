In Wedding ist am Dienstagmorgen eine Zwangsräumung durch ein Polizeiaufgebot begleitet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, handelte es sich bei dem Einsatz um ein Amtshilfeersuchen des Gerichts im Zuge einer Räumungsklage. Dieser sei friedlich verlaufen.

Die Räumung der Wohnung, in der eine WG eingemietet war, wurde offenbar ausgeführt. Das Bündnis "Zwangsräumung verhindern" schreibt gegen acht Uhr auf Twitter: "Leider wurde die Zwangsräumung gewaltsam durchgesetzt. Der Protest und die Blockade waren trotz der Uhrzeit großartig!"

Laut einem Polizeisprecher vor Ort begann der Einsatz gegen sechs Uhr und endete gegen 9.20 Uhr. Rund 60 Beamte der Berliner Polizei waren im Einsatz, Eingriffe oder Festnahmen habe es nicht gegeben. Die Beamten hätten eine Gerichtsvollzieherin dabei unterstützt, die Übergabe der Wohnung an die Eigentümerin durchzuführen. Diese erfolgte demnach innerhalb von etwa zehn Minuten.

Die Räumung wurde von Protesten begleitet. Der Linken-Abgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende Tobias Schulze postete am Morgen Fotos auf Twitter, die zeigen, wie sich Menschen an der Glasgower Straße Ecke Dubliner Straße versammeln.

Laut einem der von der Räumung betroffenen WG-Bewohner, Florian H., hätten Protestierende beiden Zugänge zum Eckhaus in der Dubliner Straße und Glasgower Straße durch Proteste und durch eine Sitzblockade verstellt. Polizeibeamte seien nicht dagegen vorgegangen, stattdessen aber über ein anderes Haus und dessen Hof in den Hof der Dubliner Straße 8 gelangt.

Aus den Gegenprotesten vor Ort formierte sich laut Polizei schließlich ein Aufzug mit einigen Hundert Teilnehmern, der zum Leopoldplatz führte. Ein Foto des Abgeordneten Schulze zeigt Demonstrierende geschlossen mit Plakaten die Straße entlang ziehen.

Der Räumung vorausgegangen waren laut Florian H. längere Rechtsstreitigkeiten: Der WG sei unterstellt worden, dass es Untervermietungen gab und Bewohner gewechselt hätten. Mehrere Kündigungen und Räumungsversuche seien abgewendet worden.

In seinem Blog rief das Bündnis "Zwangsräumung verhindern" dazu auf, die Räumung zu stoppen. Hintergrund ist demnach, dass das Haus in der Dubliner Straße 8, in dem die betroffene WG lebte, 2012 an die italienische Firma "Großvenediger GmbH" verkauft worden sei, wie es in dem Blog heißt. "Es folgten falsche Betriebskostenabrechnungen, absurde Vorwürfe und mehrere fehlerhafte Kündigungen. Jeder Versuch, sich mit der Hausverwaltung zu einigen wurde, von ihr abgeblockt. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit gab das Gericht der Kündigung statt."