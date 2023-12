Portemonnaie aus Rucksack gezogen 15-Jährige beobachten Diebstahl und alarmieren die Polizei

In Berlin-Marzahn konnte die Polizei am Mittwochabend zwei mutmaßliche Taschendiebe festnehmen. Das gab die Behörde am Donnerstagvormittag bekannt. Zu verdanken sei die geglückte Festnahme drei Zeuginnen.

Die 15-jährigen Mädchen hatten laut Polizeiangaben an der Bushaltestelle in der Wendeschleife der Marzahner Promenade eine 21-Jährige dabei beobachtet, wie sie den Rucksack einer Frau öffnete und daraus ein Portemonnaie entnahm. Sie alarmierten die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten die 21-jährige mutmaßliche Diebin und einen 18-jährigen Komplizen in der Nähe festnehmen. Ein weiterer mutmaßlicher Komplize sei entkommen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei mehrere EC-Karten, zudem Personaldokumente. Die Polizei habe das Diebesgut teilweise am selben Tag an ihre Besitzerinnen und Besitzer zurückgeben können, die sich noch in der Nähe befanden.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Festgenommenen kurz zuvor vermutlich mehrere Gäste eines nahegelegenen Bowlingcenters bestohlen hatten. Beide Tatverdächtige sollen am Donnerstag einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.