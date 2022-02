Jetzt soll Druck von der Straße helfen: Die Linke in Treptow-Köpenick und der Berliner Fahrgastverband Igeb rufen für Sonntagnachmittag, 15 Uhr, zu einer Demonstration auf der Marggraffbrücke zwischen Baumschulenweg und Schöneweide auf. Sie wollen auf diesem Weg erreichen, dass künftig doch noch Straßenbahnen über die Spreequerung fahren können – denn das ist nach dem Bekanntwerden einer schweren Planungspanne in dieser Woche extrem unwahrscheinlich geworden.

Schuld ist eine Behördenposse, die den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs einmal mehr torpediert und verhindern könnte, dass die Gegend im Südosten Berlins in Zukunft besser angebunden werden kann.

Die Marggraffbrücke, die den Britzer Verbindungskanal überspannt, leidet unter Betonkrebs und Korrosion. Wegen ihres schlechten Zustands wird das Bauwerk noch in diesem Sommer abgerissen. Seit 2015 plant das Wasserstraßen-Neubauamt des Bundes den Neubau. Doch aus der Senatsverkehrsverwaltung teilte niemand dem Bundesamt mit, dass über die Brücke künftig auch eine Tramstrecke führen soll.

Stattdessen bestellte die Verkehrsverwaltung noch unter der Führung der früheren Senatorin Regine Günther (Grüne) auf der Köpenicker Landstraße eine Verlängerung der vorhandenen Linksabbiegespur zur Minna-Todenhagen-Straße, die bis auf die Marggraffbrücke reicht. Eine Tramlinie an dieser Stelle wird dadurch unmöglich, wie Igeb in dieser Woche mitteilte.

Dabei sollte künftig voraussichtlich die neue Straßenbahntrasse vom Potsdamer Platz über die Sonnenallee nach Schöneweide genau dort entlang führen. Mit dem im Nahverkehrsplan auf 175 Millionen Euro taxierten Projekt soll bis 2035 entlang der 13,7 Kilometer langen Strecke das Nahverkehrsangebot auch in Baumschulenweg und Schöneweide deutlich verbessert werden. Unklar ist, wie das nun gelingen kann. „Zum wiederholten Mal hat es der Berliner Senat versäumt, die Weichen für seine viel beschworene Verkehrswende rechtzeitig zu stellen“, teilten der Igeb-Vorsitzende Christfried Tschepe und sein Stellvertreter Jens Wieseke mit.

„Die Möglichkeit einer Straßenbahnführung über die Marggraffbrücke hat sich mit dem bevorstehenden Ersatzneubau des Bundes voraussichtlich erledigt“, gab die neue Grünen-Verkehrssenatorin Bettina Jarasch zu. Die Straßenbahn vom Potsdamer Platz bis Schöneweide „muss und wird dennoch kommen“. Aufgabe sei es nun, in den kommenden Jahren die beste Trasse zu finden. Ohne Verlauf über die Marggraffenbrücke müsste die Tramstrecke allerdings die wichtige Verbindung über die Baumschulenstraße und den S-Bahnhof Baumschulenweg auslassen. Weiter ging es wohl nur über Umwege mit weniger Anwohnern.

„Die Menschen in Baumschulenweg brauchen diese Straßenbahnlinie und deswegen muss sie auch kommen“, forderte die Linke-Abgeordnete Katalin Gennburg, deren Wahlkreis die Gegend umfasst. Sie forderte Jarasch auf, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Auch der Fahrgastverband fordert Einsatz von der Senatorin. Der Senat müsse nun „unverzüglich mit allen Mitteln versuchen zu erreichen, dass eine Gleistrasse auf der neuen Marggraffbrücke auch in der Zukunft möglich ist“.

Noch wollen sie die Hoffnung nicht aufgeben.