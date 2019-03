Großspuriges Leben gefällig? Willkommen in Prenzlauer Berg! Hier steigt die angebotene Staffelmiete für eine Altbauwohnung (via Moritz Rödle) von anfangs 1746 Euro monatlich auf 2471 Euro (im Jahr 2025) auf 3849 Euro (2030) auf 6118 Euro (2035).

Aber was soll man von einem Bezirk erwarten, der die Karaoke im Mauerpark runterdreht (neueste Entwicklungen hier) und sogar an der traditionell reudigen Wisbyer Straße heitere Hipsterbars eröffnet (Beweisfoto hier)?

Kiezhausen verliert sich im Cocktailglas. Let the last party be-Gin!

Diesen Text haben wir dem neuen Tagesspiegel-"Checkpoint" vom Donnerstagmorgen entnommen. Den Newsletter vom Team um Chefredakteur Lorenz Maroldt können Sie unkompliziert bestellen unter: tagesspiegel.de/checkpoint

Mehr zum Thema Berliner Mauerpark Fürs Karaoke-Aus will niemand verantwortlich sein

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de