In Berlin haben nach Polizei-Angaben rund 2000 Menschen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny demonstriert. Der Protestzug „Freiheit für Nawalny“ zog durch Berlin-Mitte an der russischen Botschaft vorbei und endete am Pariser Platz, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte. Der Ablauf sei „störungsfrei“ gewesen.

Der russische Oppositionsführer war im vergangenen Sommer in der Berliner Charité nach einer schweren Vergiftung mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok wochenlang behandelt worden. Er macht für den Mordanschlag den Kreml verantwortlich, was die Führung in Moskau zurückweist.

Am Sonntag kehrte Nawalny nach Russland zurück, wurde noch am Flughafen verhaftet und tags darauf bei Moskau in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt. Er soll gegen Meldeauflagen in einem früheren Strafverfahren verstoßen haben, während er sich in Deutschland von dem Giftanschlag erholte. Der 44-Jährige sieht das Vorgehen der Justiz als politisch motiviert an. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis - sowie mehrere Gerichtsverfahren.

In Russland folgten am Sonntag Zehntausende einem Aufruf Nawalnys zu Protesten gegen Präsident Wladimir Putin. Hunderte Menschen zogen in Moskau vor das das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Matrosskaja Tischina, in dem der Kreml-Kritiker inhaftiert ist, und riefen in Sprechchören "Freiheit!", wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Einige Demonstranten wurden mit Schlagstöcken traktiert, andere brachten sich in Sicherheit, in dem sie wegliefen.

Im ganzen Land wurden am Samstag mindestens 2500 Menschen festgenommen. Die Beobachtergruppe OVD-Info sprach von mindestens 2250 Festnahmen, darunter 855 in Moskau und 327 in Sankt Petersburg, teilte die Gruppe am Abend mit. Sie sprach von Protesten in fast 70 Städten, anderen Quellen waren es sogar 100 Städte. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte die Zahl der Demonstranten in der Hauptstadt auf mindestens 40.000 geschätzt, die AFP genauso wie in St. Petersburg auf 20.000, das russische Innenministerium sprach dagegen von 4000.

Neben Berlin demonstrierten in Deutschland auch in Düsseldorf 200 Menschen auf dem Marktplatz für Nawalny. Nach Angaben der Polizei war die Kundgebung zunächst mit 100 Teilnehmern angemeldet worden. Die Demonstration verlaufe friedlich und störungsfrei, hieß es von der Polizei während des Verlaufs. Auch die Corona-Abstandsregeln würden eingehalten. (dpa, AFP, Reuters)