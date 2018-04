Rund sechs Wochen nach der Tötung der Angora-Ziege „Lilly“ im Tierpark Neukölln sind die beiden Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt worden. Für zehn Monate soll der vorbestrafte Nicusor-Razvan V. ins Gefängnis, für neun Monate der gleichaltrige Mihaita-Iulian B. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sprach die geständigen Rumänen am Mittwoch des Diebstahls mit Waffen sowie der Tötung eines Wirbeltiers ohne vernünftigen Grund schuldig. Weil keine günstige Sozialprognose zu stellen sei, komme Bewährung nicht in Betracht, so die Richterin. Ein Verteidiger kündigte bereits Rechtsmittel an.

Aus Hunger getötet

Die beiden 29-Jährigen hatten am späten Abend des 18. Februar der Ziege die Kehle durchgeschnitten und ihr ein Bein abgetrennt. Beiden Männer, die sich erst kurze Zeit in Deutschland aufhielten, hatten zu Prozessbeginn vor einer Woche erklärt, sie hätten das Tier aus Hunger getötet. Sie hätten zudem gedacht, es würde sich um einen Bauernhof handeln. Von einem Streichelzoo für Kinder hätten sie nichts gewusst.

Die Angeklagten waren nach eigenen Angaben als Bauhelfer nach Berlin gekommen. Ihr Chef habe ihnen ihren Lohn aber vorenthalten, so der Verteidiger von V. „Sie hatten Hunger und fast kein Geld“, erklärte der Anwalt. Die Schlachtung sei zudem „artgerecht erfolgt“. Ihre Mandanten seien bäuerlich geprägt. Die Verteidiger hatten auf Geldstrafen plädiert. Die Staatsanwältin hatte eine einjährige Gefängnisstrafe für V. und eine Bewährungsstrafe für B. verlangt.

Rucksack mit Ziegenbein

Anwohner hatten die Schreie des Tieres gehört und die Polizei alarmiert. Die Angeklagten wurden beim Verlassen des umzäunten Geländes erwischt. Einer der Männer hatte ein blutverschmiertes Messer bei sich, in der Nähe lag ein Rucksack mit einem Ziegenbein. In dem Gehege des Streichelzoos im Volkspark Hasenheide entdeckten Polizisten die Ziege mit durchtrennter Kehle.