Pyro-Attacken an Silvester Verdächtiger stellt sich nach Fahndung mit Bildern aus TikTok-Video

Die Fahndung mit der Polizei mit Bildern aus einem TikTok-Video ist teilweise erfolgreich gewesen. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger stellte sich bereits kurz nach der Veröffentlichung am Donnerstag bei einer Polizeidienststelle. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Die Ermittlungen würden andauern, hieß es.

Bei der Fahndung ging es um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, des Landfriedensbruchs sowie des Widerstands gegen Polizeibeamte.

Mehrere Personen werden verdächtigt, in der vergangenen Silvesternacht gegen 00.20 Uhr in der Brunnenstraße in Berlin-Gesundbrunnen aus einer 50- bis 70-köpfigen Personengruppe heraus pyrotechnische Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei geworfen und geschossen zu haben.