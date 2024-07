Queerfeindlicher Vorfall in Berlin-Lichtenberg Männer beleidigen und bespucken zwei trans Personen

Zwei Männer haben am Sonntag in Berlin-Lichtenberg zwei trans Personen beleidigt und bespuckt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach warteten eine 21-Jährige gemeinsam mit ihrem gleichaltrigen Begleiter gegen 7 Uhr an der Haltestelle Freienwalder Straße in der Konrad-Wolf-Straße auf eine Tram. Dort sollen zwei Männer die beiden dann transfeindlich beleidigt und bespuckt haben. Die 21-Jährige soll zudem von den unbekannten Tatverdächtigen am Nacken und an den Armen berührt worden sein. Als die Tram einfuhr, sollen alle Beteiligten gemeinsam die Bahn bestiegen und ohne weitere Vorkommnisse in Richtung Hauptbahnhof gefahren sein.

Die beiden noch unbekannten Männer sollen an der Haltestelle Alexanderplatz aus der Straßenbahn ausgestiegen sein. Die beiden 21-Jährigen begaben sich anschließend zur Polizei und erstatteten Anzeige. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. (Tsp)