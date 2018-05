Anfang 2017 wird ein 16-jähriger in Alt-Moabit in Tiergarten von einem Mann attackiert, nachdem der Jugendliche selbstbewusst angegeben hatte, schwul zu sein. Passanten konnten Schlimmeres verhindern, weil sie beherzt einschritten. Ende April vorigen Jahres zeigte ein 22-jähriger Mann bei der Polizei an, dass er dreimal an einem Tag von verschiedenen Personen in Neukölln homofeindlich beleidigt und geschlagen wurde. Dies sind nur zwei der 801 Hinweise auf homo- und transphobe Straftaten, die das Anti-Gewalt-Projekt Maneo im vorigen Jahr entgegen genommen hat.

Maneo besteht seit 28 Jahren und bezeichnet sich selbst als das erste „schwule Anti-Gewalt Projekt in Berlin“. Die Mitarbeiter erfassen vorurteilsmotivierte, homofeindliche Gewalttaten in Berlin und werten diese aus, einmal im Jahr werden die Daten dann als Report veröffentlicht. Am heutigen Dienstag wurde der Report an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses Ralf Wieland (SPD) übergeben.

Hohe Dunkelziffer, doch bessere Aufklärung

In 324 Fällen wurde ein homo- und transfeindlicher Hintergrund erkannt. Damit ist die Zahl gestiegen, denn mit 291 Übergriffen im Jahr 2016 sind nun mehr als 30 hinzugekommen. Zu den dominierenden Taten zählen: Körperverletzung, Raubstraftaten oder auch Beleidigungen. Am häufigsten kamen die Meldungen aus Schöneberg (27%), wo sie im Vergleich vom Vorjahr um 2 Prozent gestiegen sind. Damit geschehen über ein Viertel aller erfassten Übergriffen in diesem Bezirk. Danach folgen Tiergarten (12%), Mitte (8%), Kreuzberg (7%) und Neukölln (7%).

„Mit den Zahlen können wir jedoch keine Aussage darüber treffen, ob homophobe oder transphobe Übergriffe insgesamt in Berlin zu- oder abgenommen haben“, erläutert Bastian Finke, der Leiter von Maneo. Finke rechnet mit einer hohen Dunkelziffer. „Doch die Zahlen weisen für viele Menschen eine erschreckende Alltagsrealität aus.“

Trotz der steigenden Zahl der Übergriffen betont Finke, dass immer mehr Fälle gemeldet werden und auch die Berliner Strafverfolgungsbehörden die Taten ernstnimmt und ahndet. Auf diesem Weg kann Betroffenen geholfen werden.