Die Anmelder:innen mehrerer "Querdenker"-Demonstrationen gehen gerichtlich gegen die Verbote ihrer Veranstaltungen am Wochenende vor. Dem Verwaltungsgericht lägen inzwischen drei Eilanträge vor, teilte Gerichtssprecher Stephan Groscurth dem Tagesspiegel am Freitagnachmittag mit. Über einen dieser Anträge wird das Gericht voraussichtlich am Nachmittag entscheiden.

Zwei Eilanträge wurden dem Sprecher zufolge erst am Freitag mittags gestellt. Einen davon Eilanträge stellte demnach Michael Ballweg. Der Stuttgarter Unternehmer ist einer der Begründer der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen und gehört zu ihren bekanntesten Gesichtern. Ballwegs Gruppierung "Querdenken 711" hatte für Sonntag in Berlin eine Kundgebung mit 22.500 Menschen auf der Straße des 17. Juni angemeldet.

Insgesamt wurden nach Angaben der Polizei zwölf Versammlungen am Wochenende in Berlin verboten. Am Sonntagvormittag wollen 3500 Menschen unter dem Motto "Friede, Freiheit, Wahrheit" durch die östliche Innenstadt ziehen. Die Demonstration soll Unter den Linden beginnen und am Brandenburger Tor enden.

Die Veranstalter:innen gehen gerichtlich gegen das Verbot vor. Eine Entscheidung des Gerichts über diesen Antrag wird für Freitagnachmittag erwartet. Über die anderen beiden Verbote werde später entschieden, sagte der Sprecher.

Die Berliner Polizei stellt sich offenbar auf einen Großeinsatz vor. Für das Wochenende seien Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei zur Unterstützung angefordert worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Anzahl der Einsatzkräfte werde an den Einsatztagen bekanntgegeben, hieß es von der Polizei. Bei ähnlichen Protesten an Pfingsten waren in der Spitze 3000 Beamt:innen im Einsatz gewesen.

Verbote aufgrund von Missachtungen der Corona-Regeln

Die Verbote beträfen Versammlungen, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederholt unter Beweis gestellt hätten, „dass regelmäßig und nahezu ausnahmslos aufgrund der fehlenden Akzeptanz die Infektionsschutzregeln nicht eingehalten werden“, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz am Donnerstag zur Begründung der Verbote. „Förmlich Markenzeichen und erklärtes Ziel“ der Demonstranten sei das Verweigern des Tragens einer Munde-Nase-Bedeckung.

Demonstranten an der S-Bahn-Station Friedrichstraße am 29. August 2020. Foto: imago images/Jan Huebner

Auch würden die Verantwortlichen der Aufzüge – zumindest in Teilen – kaum oder gar nicht willens oder in der Lage sein, bei entsprechenden Verstößen ihre Verantwortung wahrzunehmen und regulierend gegenzusteuern.

Polizei zum CSD: Zwar Verstöße, aber Regeln grundsätzlich befolgt

Diese Punkte unterschieden die nun verbotenen Versammlungen ganz deutlich von allen sonstigen Versammlungen mit einer hohen Anzahl an Teilnehmenden, wie beispielsweise dem Christopher Street Day (CSD) am vergangenen Wochenende in Berlin.

Auch wenn es dort zu Verstößen kam, seien die gesetzlichen Regelungen jedoch weit überwiegend befolgt worden. Der CSD-Umzug mit Zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatte für Kritik gesorgt, weil viele Beteiligte keine Masken trugen und Abstände nicht einhielten.

Clubcommission hatte sich schon von Club-Demo distanziert

Verboten wurden neben der „Querdenker“-Großdemonstration unter anderem auch eine Demonstration für die Abschaffung der GEZ, eine Demonstration für die vollständige Öffnung von Kultur, Clubs und Veranstaltungen aller Art und eine „Mahnwache für das Grundgesetz“. Das sind die verbotenen Demos im Einzelnen:

„Das Jahr der Freiheit! und des Friedens – Das Leben nach der Pandemie“ (Sonntag)

„Die Wiedererlangung unserer Grundrechte“ (Samstag)

„Wir für die Abschaffung der GEZ“ (Samstag)

„Berlin-Club-Demo- Demonstrations-Umzug für die vollständige Öffnung von Kultur, Clubs und Veranstaltungen aller Art“ (Samstag)

„Freischaffende Künstler für künstlerische Freiheit“ (Samstag)

„Musikalische Versammlung für Freiheit und Demokratie“ (Samstag)

„Friede, Freiheit, Wahrheit“ (Sonntag)

„Unser Weg zum friedlichen Wohlstand für alle“ (Sonntag)

„Mahnwache für das Grundgesetz“ (Sonntag)

„Deutschland hat die Wahl“ (Sonntag)

„Heimat und Weltfrieden“ (Samstag)

„Wir brauchen kompetente, ehrliche, anständige, zuverlässige, gemeinwohlorientierte und von den etablierten Parteien unabhängige Abgeordnete im Deutschen Bundestag“ (Sonntag)

Von der Club-Demo hatte sich die Interessenvertretung der Berliner Club- und Partyveranstalter schon vor dem Verbot distanziert. „Bereits seit längerem ist es eine beliebte Strategie aus dem Querdenken-Milieu, Themen, Akteur:innen und Orte der Kulturszene als Kulisse für ihre Anliegen zu vereinnahmen“, teilte die Clubcommission mit. „Dieser Instrumentalisierung widersprechen wir entschieden!“

Gemeinsam stehe man „für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemie ein, der sich in erster Linie an wissenschaftlichen Erkenntnissen und gesellschaftlicher Solidarität orientiert“. (mit epd)