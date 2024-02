Radfahrer war ohne Licht unterwegs Rentner fährt 18-Jährigen in Berlin-Zehlendorf an

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Steglitz-Zehlendorf mehrfach verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Kurz nach Mitternacht soll der junge Erwachsene mit seinem Fahrrad die Clayallee in Richtung Zehlendorf gefahren sein. Ein 85-Jähriger bog am Hüttenweg an einer grünen Ampel ab und erfasste den jungen Mann folgenschwer. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Kopf- und Beinverletzungen zu.

Die Einsatzkräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort wird er stationär behandelt. Sowohl der Rentner als auch seine Mitfahrerin blieben unverletzt.

Auch in Berlin-Reinickendorf kam es am Wochenende zu einem schweren Unfall mit einem Zweirad. Einer Polizeimitteilung vom Sonntag zufolge sind in der Straße Alt-Wittenau zwei Rollerfahrer zusammengestoßen. Ein mutmaßlich alkoholisierter Beteiligter hat sich bei dem Unfall den Oberschenkel gebrochen. Beide mussten ins Krankenhaus. (Tsp)