Radfahrer tödlich verletzt Tragischer Zusammenstoß in Berlin-Spandau

In der Nacht zum Donnerstag ist in Berlin-Spandau ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Der 66-jährige Mann soll mit einem anderen Radfahrer zusammengestoßen sein. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der 66-Jährige ohne Licht unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der Unfall ereignete sich gegen 1.30 Uhr auf dem Radweg am Bullengraben im Ortsteil Wilhelmstadt. Der 66-jährige Mann soll den Radweg aus Richtung Elsflether Weg befahren haben. Auf Höhe der Seeburger Straße sei er auf einen entgegenkommenden 21-jährigen Radfahrer getroffen, so die Polizei weiter.

Laut bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Radfahrer durch das plötzliche Aufeinandertreffen ins Wanken gekommen und gestürzt sein. Durch den Aufprall erlitt der 66-Jährige erhebliche innere Verletzungen. Er verstarb noch am Unfallort.

Der 21-jährige erlitt Knochenbrüche und Kopfverletzungen. Er wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.