Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt 30-jähriger Autofahrer wegen versuchten Mordes vor Berliner Landgericht

Weil er auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle eine Radfahrerin erfasst und schwer verletzt haben soll, steht ein Autofahrer vor dem Berliner Landgericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Der 30-Jährige war laut Anklage zunächst vor einer Verkehrskontrolle in Falkensee (Havelland) mit hoher Geschwindigkeit geflohen. Wenig später habe er eine damals 67 Jahre alte Radfahrerin im Stadtteil Spandau erfasst. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft nahm er bei seiner Fahrweise den Tod der Frau billigend in Kauf. Die Verteidiger des Angeklagten erklärten am Dienstag zu Prozessbeginn, ihr Mandant werde sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der aus Serbien stammende Angeklagte war laut Ermittlungen ohne gültige Fahrerlaubnis und mit gefälschten Kennzeichen an seinem Wagen unterwegs. Auch der erforderliche Versicherungsschutz habe gefehlt. Als ihn zwei Polizisten am Nachmittag des 4. Mais 2022 kontrollieren wollten, gab er den Angaben zufolge Gas und fuhr in Richtung Spandau. Obwohl er erst per Signal am Einsatzfahrzeug zum Anhalten aufgefordert worden sei, habe er seine Fahrt fortgesetzt, „um das Entdecken der falschen Kennzeichen, des fehlenden Versicherungsschutzes und der fehlenden Fahrerlaubnis zu verhindern“, so die Staatsanwältin.

Unter Einsatz von Blaulicht und Martinshorn hatten zwei Brandenburger Polizisten die Verfolgung aufgenommen. Es sei ihnen allerdings nicht gelungen, zu dem 30-Jährigen aufzuschließen, heißt es in der Anklage. Dieser habe auf einem Weg mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 fortlaufend beschleunigt bis zu einer Geschwindigkeit von rund 80 Kilometern pro Stunde. Als er auf den Finkenkruger Weg in Spandau eingebogen sei, habe er die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin erfasst.

Mit schweren Kopfverletzungen und mehreren Frakturen kam die inzwischen 69-Jährige in ein Krankenhaus. An den Unfall habe sie kaum Erinnerung, sagte die Rentnerin nun vor Gericht. „Ich weiß noch, dass ich flog“, schilderte sie. Mehrere Wochen sei sie im Krankenhaus behandelt worden. „Ich war dann lange auf einen Rollator angewiesen.“ Sie sei noch immer in Behandlung.

Der Angeklagte wurde im Juli vorigen Jahres festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. In einem Brief an die 69-Jährige soll er um Entschuldigung gebeten und ein Schmerzensgeld in Höhe von 3000 Euro angeboten haben. Der Prozess wird am 23. Februar fortgesetzt. (dpa)

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Unseren Spandau-Newsletter senden wir immer dienstags. An diesem Tag erscheinen auch die Newsletter aus Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof. Die Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel können Sie hier bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Bundestagswah l in Kladow und Siemensstadt

l in Kladow und Siemensstadt Pfarrerin über Karneval, Rechtsradikalismus und ihr neues Buch

„Links, rechts oder in die Mitte“: Magnetschwebebahn soll auch noch auf die Heerstraße

soll auch noch auf die Heerstraße Hakenfelde: Neues Wohnquartier auf dösender „Kaisers“-Brache

auf dösender „Kaisers“-Brache Staaken : 130 neue Wohnungen Heerstraße Nord

: 130 neue Wohnungen Heerstraße Nord Wo bleibt der Jugendclub in Kladow ? „Verschenkter Winter“

? „Verschenkter Winter“ Jugendclub in Hakenfelde: Baustellenfest an der Feuerwache

an der Feuerwache So viele Hunde leben in Spandau

leben in Spandau Viel Kultur : Party und Comedy, Zitadellen-Ausstellung, Lesung in Siemensstadt, neue Kunst am Gutspark Neukladow ...

: Party und Comedy, Zitadellen-Ausstellung, Lesung in Siemensstadt, neue Kunst am Gutspark Neukladow ... Viele Termine : Polizei-Tipps, Mieterhilfen, Frühling in Staaken und 30 Jahre Döberitzer Heide ...

: Polizei-Tipps, Mieterhilfen, Frühling in Staaken und 30 Jahre Döberitzer Heide ... Viel Sport : Fanbusse, Trauerfälle, Jugendtänze, Vorstandswahlen ...

: Fanbusse, Trauerfälle, Jugendtänze, Vorstandswahlen ... Zum Valentinstag : Die Liebesschlösser sind alle weg

: Die Liebesschlösser sind alle weg Den Newsletter gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.