Raub in Berlin-Wilmersdorf Zwei Männer überfallen Juweliergeschäft – Angestellte leicht verletzt

Zwei Männer haben am Freitag in Wilmersdorf ein Juweliergeschäft überfallen und dabei eine Frau leicht verletzt. Die Täter klingelten gegen 17.35 Uhr im Laden an der Fasanenstraße, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Als die Angestellte die Tür öffnete und sie hereinließ, sprühte einer der Männer Reizgas in ihre Richtung. Die 54-Jährige erlitt dabei Augenreizungen und bekam Atemschwierigkeiten.

Die Täter nahmen Schmuck mit, flohen damit aus dem Geschäft und fuhren in einem Auto davon. Die Angestellte, die bei dem Überfall leicht verletzt wurde, wollte sich ärztlich zunächst nicht behandeln lassen. (Tsp)

Zur Startseite