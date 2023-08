Raubüberfall in Berlin-Kaulsdorf Mit Messer bewaffneter Mann erbeutet Geld aus Discounter

Am Montagabend ist es in Berlin-Kaulsdorf zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Discounter gekommen. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein maskierter Mann gegen 20 Uhr die Filiale in der Heinrich-Grüber-Straße betreten und einen Mitarbeiter aufgefordert haben, die Kasse zu öffnen. Dabei soll er ihn mit einem Messer bedroht haben.

Der Räuber nahm Geld aus der Kasse und forderte nach Angaben der Polizei den 20-Jährigen dazu auf, ihn zum Tresor in einem der Nebenräume zu bringen. Von der dort anwesenden stellvertretenden Filialleiterin ließ er sich im Anschluss Geld aus diesem geben, wie die Polizei mitteilte. Danach soll der Täter Geld aus einer anderen Kasse, die neben dem Tresor stand, genommen haben.

Nachdem er die Beute in einem Rucksack der Filialleiterin verstaut hatte, schloss er die beiden Opfer im Büro ein und floh über den Notausgang.

Der Mitarbeiter wählte im Anschluss den Notruf. Alarmierte Einsatzkräfte befreiten ihn und die 56-jährige Filialleiterin, wie die Polizei mitteilte. Beide blieben unverletzt. (Tsp)