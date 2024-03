Raubüberfall in Berlin Mann entreißt Seniorin Ketten vom Hals

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in Gropiusstadt eine 71-Jährige überfallen. Das teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Die Frau war gegen 17.30 Uhr zu Fuß auf dem Wermuthweg unterwegs, als sich der Unbekannte plötzlich vor sie stellte. Er griff nach den Ketten, die die Frau am Hals trug, und zog daran, bis sich zwei von ihnen lösten. Der Mann lief anschließend mit der Beute davon.

Zeugen riefen die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab – erfolglos. Die Seniorin wurde am Hals verletzt, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Erst wenige Stunden zuvor hatten Jugendliche in Mitte einem jungen Mann eine Kette vom Hals gerissen. (Tsp)