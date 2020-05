Die Berliner Sicherheitsbehörden gehen erneut dem Verdacht nach, Islamisten hätten zu Unrecht die staatliche Corona-Soforthilfe kassiert. Die Polizei, darunter Ermittler des Staatsschutzes und Spezialkräfte, durchsuchen seit dem frühen Donnerstagmorgen Wohnungen und weitere Räume von fünf Salafisten.

Bei einem Verdächtigen, Walid S., handelt es sich nach Informationen des Tagesspiegels um einen früheren Bekannten des Berlin-Attentäters Anis Amri. Beim Angriff von Amri mit einem Lkw auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren im Dezember 2016 zwölf Menschen gestorben. Walid S. hielt sich kurz nach dem Anschlag am Tatort auf. Die Generalstaatsanwaltschaft schrieb am Donnerstagmorgen in einer ersten Mitteilung, die Verdächtigen stammten unter anderem "aus dem inneren Kreis der ehemaligen Fussilet-Moschee", Amri hatte sich in der Einrichtung in Moabit häufig aufgehalten.

Abdul D. predigte in Salafistenmoschee in Tempelhof

Ein weiterer Islamist, der jetzt des Subventionsbetruges verdächtigt wird, ist Abdul D., ehemaliger Prediger in der salafistischen Ibrahim-al-Khalil-Moschee in Tempelhof. Die fünf Salafisten hätten nach bisherigen Erkenntnissen zu Unrecht insgesamt zwischen 50.000 und 60.000 Euro Soforthilfe beantragt und erhalten, heißt es in Sicherheitskreisen.

Durchsucht wird in mehreren Ortsteilen. Der Einsatz von Spezialkräften ist nötig, da die Islamisten als gefährlich gelten. Gegen Walid S. hatte die Generalstaatsanwaltschaft im April 2018 Ermittlungen eingeleitet wegen des Verdachts, er habe einen Anschlag auf den Berliner Halbmarathon geplant.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple-Geräte herunterladen können und hier für Android-Geräte.]

Islamist hatte mit Lebenspartnerin 18.000 Euro ergaunert

Im April hatte das Landeskriminalamt bereits ermittelt, dass der bekannte Salafist Ahmad Armih alias „Abul Barra“ mit seiner Lebensgefährtin insgesamt 18.000 Euro Soforthilfe bekommen hatte. Das Paar bezieht allerdings schon länger Sozialleistungen. Abul Barra war Prediger in der Weddinger As-Sahaba-Moschee, die der Verfassungsschutz der Salafistenszene zurechnete.

Mehr zum Thema Schadenssumme steigt rapide Betrüger greifen in Berlin 700.000 Euro Corona-Soforthilfe ab

Die Moschee, in der Abul Barra auch einen kleinen Laden betrieb, ist seit Ende 2019 geschlossen. Trotzdem hatten der Palästinenser und die Frau Corona-Soforthilfe beantragt. Die Polizei durchsuchte Mitte April die Wohnung von Abul Barra. Die Sicherheitsbehörden gehen dem Verdacht nach, Abul Barra habe mit dem Geld die Salafistenszene unterstützen wollen. Die ausgezahlte Summe konnte sichergestellt werden.