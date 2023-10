Reanimation blieb erfolgos 65-Jähriger tot aus der Dahme in Berlin-Köpenick geborgen

In Berlin-Köpenick ist in der Nacht zu Samstag ein Mann von Polizeikräften tot aus der Dahme geborgen worden. Ein Sprecher bestätigte den Einsatz in der Grünauer Straße am Samstag.

Auch ein Sprecher der Berliner Feuerwehr bestätigte den Rettungseinsatz. Demnach waren bei Ankunft der Rettungskräfte gegen 1.30 Uhr bereits zwei Polizisten vor Ort, die ins Wasser gesprungen waren und den 65-Jährigen herausgeholt hatten.

Rettungssanitäter übernahmen daraufhin die Reanimation, die bereits von den Polizeikräften begonnen worden war. Kurze Zeit später musste ein Notarzt jedoch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die Berliner Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften, darunter auch Tauchern, vor Ort.