Rechtsextremismus in Treptow-Köpenick Mann zeigt Hitlergruß bei Kitafest in Berlin

Bei einem Kitafest in Treptow-Köpenick hat ein betrunkener 41-jähriger Mann am Dienstagabend mehrmals den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 19 Uhr tauchte der Mann demnach vor der Kita im Ortsteil Rahnsdorf auf. Er soll vor der Tagesstätte in der Fürstenwalder Allee mehrere Kinder bepöbelt und mehrmals den rechten Arm gehoben haben.

Polizisten stellten bei dem Mann einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest. Er wurde kurzzeitig festgenommen, kam später aber wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)