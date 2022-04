Er ist Stadtgespräch: Beim Treffen mit Freund:innen, beim Sport oder am Nachbartisch im Biergarten geht’s so oft zuerst um ihn – den Parkplatz. Hach ja, schwierig, hier einen zu finden. Bin mehrmals um den Block gefahren. Musste ganz schön kurbeln beim Einparken, alles so eng.

Ich warte dann immer auf einen nächsten Satz, der nie kommt: Es reicht, ab jetzt nehmen wir Bus und Bahn oder Fahrrad, das ist einfacher und besser fürs Klima.

Soll ich’s stattdessen sagen? Den Autoverzicht anregen bei Leuten, die körperlich nun wirklich nicht darauf angewiesen sind? Ich habe mal einen Bekannten recht unbedarft gefragt, ob er eigentlich immer mit dem Auto von Wilmersdorf nach Kreuzberg zur Arbeit fährt. „Ja, und willst du mich jetzt ins KZ stecken?“

Wenn sich ein kluger, gebildeter, herzensguter Mensch zu so einem furchtbaren Satz hinreißen lässt, was läuft da falsch im Diskurs, warum ist diese Debatte so aufgeladen? Ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen, aber ich möchte dazu auch nicht schweigen.

Inzwischen haben wir ja sogar einen Bundeswirtschaftsminister, der sich zu sagen traut, dass wir mit unserem täglichen Leben „eine Spur der Verwüstung“ durch die Erde ziehen. Wir alle sollten üben, miteinander darüber zu reden.

Dazu passend einige Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Lichtenberg vom Tagesspiegel finden:

"Der Bezirk tritt auf der Stelle" – Kommentar zur Verkehrswende in Lichtenberg

Lichtenberg bekommt eine neue Ringbuslinie

Jung und engagiert: Interview mit der Lichtenbergerin Jette Nietzard

Gute Nachrichten von den B.L.O.-Ateliers: Trockenwiese kann vorerst bleiben

Kartenverlosung: Poetry-Slam-Meisterschaft in der Columbiahalle

Bezirksamt lehnt zwei Parklets im Weitlingkiez ab

Corona-Update

Schwer verletztes Kleinkind nach Sturz aus dem achten Stock gestorben

Brandstiftung an mehreren Fahrzeugen

Helfen – aber wie und wo? – Tipps aus dem Ehrensache-Newsletter

Lernen im Street College: Kostenloser Nachhilfeunterricht im Café Maggie gestartet

Kiezkamera: Die kleinste Bank des Bezirks

Nicht verpassen: Anmeldung zur Zeit der Solidarität

Mal raus aus Lichtenberg: Zu Besuch in den Kalkwerken

Lichtenberger Brunnen sprudeln wieder

Den Newsletter schreibt: Masha Slawinski

