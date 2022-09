Rekonstruktion eines Debakels So versuchten Helfer und Verantwortliche, die Berlin-Wahl noch zu retten

Die Sonne scheint schon seit einer Stunde, als Marc Albrecht endlich ins Bett geht. Es ist der 27. September 2021, ein Montag, 8 Uhr morgens. Eine Zubettgehzeit vielleicht für einen Berliner Techno-DJ, nicht für einen Verwaltungsmitarbeiter wie Albrecht. Seit 26 Stunden ist der Wahlamtsleiter von Pankow zu diesem Zeitpunkt im Dienst, er hat in dieser Zeit versucht zu retten, was zu retten war: diese ganze Wahl in seinem Bezirk.

Der Wahltag an jenem Sonntag war für viele ein Horrortag, für Wähler, Verantwortliche, Helfer. Vier verschiedene Abstimmungen fanden in Berlin zeitgleich statt: für den Bundestag, das Abgeordnetenhaus, die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen, dazu ein Volksentscheid. Der Berlin-Marathon führte zusätzlich zu Chaos. Lange Schlangen vor Wahllokalen, tausende falsche Wahlzettel, Wähler, die weggeschickt wurden, Nicht-Wahlberechtigte, die wählen durften. Die Wahl lief bis weit nach 18 Uhr. Das letzte Wahllokal in Albrechts Bezirk Pankow schloss um 20.57 Uhr.

Es sind Zustände, die bis dahin in Deutschland kaum vorstellbar waren. Sie werfen die Frage auf, ob diese Wahl rechtmäßig war, ob die Unregelmäßigkeiten am Ende das Ergebnis verfälscht haben. Darüber verhandelt nun, ein Jahr danach, das Berliner Verfassungsgericht. Im Wahlbezirk von Marc Albrecht war das Chaos besonders ausgeprägt. Er war der letzte in ganz Deutschland, in dem alle Ergebnisse vorlagen. Hier liegt außerdem einer von drei Wahlkreisen, in dem auch die Berliner Landeswahlleitung die Wahl für wiederholungsbedürftig hält. Wie haben die Beteiligten diesen Tag erlebt? Was lief aus ihrer Sicht wirklich schief?

Bis zu 236.000 Wahlberechtigte werden in Pankow erwartet

Sonntag, 26. September 2021. Wahltag. Weit vor Sonnenaufgang klingelt der Wecker von Marc Albrecht. Er putzt die Zähne, zieht ein Sakko an, eilt ins Rathaus. Gegen 6 Uhr schließt er sein Büro auf. Noch sind die Flure leer, nur der Wachschutz ist da. Hallo! Guten Morgen! Von seinem Büro im zweiten Stock aus will Albrecht, 34, heute den Ablauf dieser Wahl steuern. Das ist seine Schaltzentrale. Ab 8 Uhr werden bis zu 236.000 Wahlberechtigte erwartet. Pankow ist eine eigene Großstadt, größer als Bochum oder Bonn. Um 18 Uhr muss alles durch sein.

6.20 Uhr, einen Kilometer weiter südlich. Birgit Walter schnürt ihre Laufschuhe, packt Tesafilm ein und einige Kugelschreiber. Kann man nie genug von haben. Es dämmert erst, aber sie kennt den Weg zum Wahllokal gut: Ihr Sohn geht im Carl-von-Ossietzky-Gymnasium zur Schule. Walter, 53, ist Personalmanagerin, an diesem Sonntag jedoch ist sie Wahlvorstand. Ein Ehrenamt. Erst am Vorabend hatte jemand aus dem Team von Marc Albrecht bei ihr angerufen: Der Wahlvorstand habe abgesagt, kann sie, die Stellvertreterin, einspringen? Ja, sie kann.

215 So viele Wahllokale gab es bei der Wahl 2021 in Pankow - deutlich mehr als sonst.

6.30 Uhr. Albrecht begrüßt die Frühschicht im Rathaus. Etwa 30 weitere Helferinnen und Helfer haben abgesagt, 40 werden an diesem Tag unentschuldigt nicht auftauchen. Ein Glück ist die Reserveliste lang: Wer sich in Berlin als Wahlhelfer meldete, wurde früher gegen Corona geimpft. Albrecht hatte Vorsorge für Absagen getroffen und eine Hotline eingerichtet. Im Erdgeschoss weist er die Wahlhelfern ein. Sie werden aus dem Rathaus per Telefon Kontakt zu den 215 Pankower Wahllokalen halten.

Hier geht es lang: Ein Schild weist den Weg zur Stimmabgabe . © imago images/Seeliger / snapshot-photography/ T.Seeliger via www.imago-images.de

6.50 Uhr. Birgit Walter und ihr Team bauen das Wahllokal 317 auf. Es liegt in einer großen Nische in der Schulmensa, 25 Quadratmeter groß. Links und rechts ein Tisch, in der Mitte zwei Wahlkabinen, fertig. Mehr dürfen es diesmal wegen der Corona-Vorschriften nicht sein. Selbst in Berlins Grundschulen gilt zu dieser Zeit noch die Maskenpflicht. Wer ohne Maske in die Räume will, braucht ein Attest. Die Erfahrenen unter den Helfern packen Thermoskannen mit Kaffee und Butterbrote aus. Dann kleben alle Beispielwahlzettel an die Wände, damit sich die Wähler zurecht finden mit den vielen Papierbögen für vier Wahlen.

Schon vor Wahlbeginn gehen erste Anrufe im Rathaus ein

7.15 Uhr. Im Rathaus Pankow gehen erste Anrufe ein: Hier fehlen Hinweisschilder, dort haben sich noch mehr Helfer abgemeldet, woanders ist der Raum abgeschlossen. Soweit normal. Eine Wahl ist kein Schweizer Uhrwerk.

7.55 Uhr. Birgit Walter ruft im Rathaus an: Alles ist vorbereitet. Vor dem Schultor warten die ersten Wähler.

8 Uhr, Wahlbeginn. Der kritische Punkt, das weiß Albrecht. Seit 2011 ist er an der Wahlorganisation im Bezirk beteiligt. Aus seiner Sicht läuft es gut an. Sie hatten sich mehr als ein Jahr lang sorgsam auf diesen Tag vorbereitet: ein riesiger Logistikapparat mit tausenden Helfer, der mit wenigen Leuten zu koordinieren ist. Albrecht hat große Stimmbezirke verkleinert und ihre Anzahl vergrößert. Auch deshalb gibt es deutlich mehr Wahlhelfer als sonst.

8.30 Uhr. Die Menschen im Ossietzky-Gymnasium sind viel zu lange in den Wahlkabinen, einige brauchen zehn Minuten für die vielen Kreuze. Draußen bildet sich sofort eine Schlange bis auf den Schulhof hinaus. Birgit Walter denkt zum ersten Mal: „Das wird ein Chaos.“

8.50 Uhr. Der Berlin-Marathon startet. Er erschwert den Verkehr in der Stadt.

Wähler geriet in Rage, zerriss Stimmzettel und verließ das Wahllokal ohne Stimmabgabe. Mitschrift eines Wahlvorstands im Ossietzky-Gymnasium

8.55 Uhr. Ein anderes Wahllokal im Ossietzky-Gymnasium meldet: „Wähler wurde fälschlicherweise in Wahllokal 323 geschickt – vom benachbarten Wahllokal 315. Wähler hat Stimmzettel ausgefüllt, danach aufgeklärt über Irrtum. Ergebnis: Wähler geriet in Rage, zerriss Stimmzettel und verließ das Wahllokal ohne Stimmabgabe.“ So steht es in einer Mitschrift des Wahlvorstandes.

Die Nervosität steigt, die Schlange auf dem Schulhof wird länger

9.15 Uhr. Walter wird nervös, die Schlange auf dem Schulhof immer länger. Bis ans Tor stehen die Leute. Walter ruft im Rathaus an. Sie braucht Ordner und dringend eine dritte Wahlkabine. Beides gibt es nicht. Drei ihrer Helfer stellt sie jetzt auf den Hof. Sie haben weder Warnwesten, die sie erkenntlich machen, noch andere Hilfsmittel. Sie versuchen, die Wähler der verschiedenen Wahllokale schlangenweise zu ordnen. Die Wartezeit: mehr als 45 Minuten.

9.30 Uhr. Erste Hilferufe landen bei Albrecht im Rathaus. Einen Großteil der Bitten lehnen er und sein Team ab, weil sie die Hygienevorschriften wahren wollen. Ordner gibt es nicht, wegen der notwendigen Abstände auch keine weiteren Wahlkabinen. Nur in einige Turnhallen werden erstmal welche geliefert.

10 Uhr. Eine gute Nachricht erreicht Albrecht: Zwei Stunden nach Wahlstart ist alles ausgefallene Personal ersetzt.

11 Uhr. Neue Hinweise laufen im Rathaus ein: Hygienevorschriften werden nicht befolgt, Schlangen werden immer länger. Albrecht wundert das nicht. Die Schlangen wirken länger, weil anderthalb Meter Abstand gehalten werden müssen, denkt er.

Die Wahl in den 2 257 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig. Pressemitteilung der Landeswahlleiterin um 12 Uhr am Wahltag

12 Uhr. Birgit Walter gibt erstmals die Wahlbeteiligung durch, sie liegt in Pankow bei 27,1 Prozent. Die Landeswahlleitung meldet per Pressemitteilung: „Die Wahl in den 2 257 Berliner Wahllokalen verläuft bisher ruhig.“ Bei Walter ist es mit der Ruhe längst vorbei. Ihre Wahlhelfer können kaum Pause machen, weil sie als Ordner gebraucht werden, wenn sie nicht gerade Stimmzettel ausgeben oder Wähler im Wahlregister abstreichen. Walter merkt: So halten wir nicht durch. Sie schickt jemanden los, um wenigstens Kaffee und Kekse zu holen. Außerdem dämmert ihr: Mit zwei Wahlkabinen wird das nie was bis 18 Uhr .

Vor der Schule steht jetzt Stephan Bröchler mit seiner Frau. Für den Politikwissenschaftler wird dieser Tag auch persönlich Folgen haben: Im September 2022 wird er zum neuen Berliner Wahlleiter ernannt. Die Schlange windet sich inzwischen durch das Schultor. Bröchler und seine Frau glauben, einen schlechten Zeitpunkt erwischt zu haben. Sie gehen Mittagessen.

Stephan Bröchler: Wähler in Pankow, inzwischen neuer Berliner Landeswahlleiter. © dpa / Fabian Sommer

12.15 Uhr. Albrecht prüft an seinem Computer die Mitteilungen über die Wahlbeteiligung: Alles so weit normal, 0,8 Prozent unter der Bundestagswahl 2017. Er begrüßt die zweite Schicht im Callcenter im Rathaus.

Immer mehr Wahllokale bitten um Stimmzettel-Nachschub

Gegen 13.30 Uhr. In einigen der acht anderen Wahllokale im Ossietzky-Gymnasium gehen die Wahlzettel aus. Walter wird um Stimmzettel gebeten. Sie lehnt ab. Die Wahlbeteiligung ist in ihrem Lokal bislang noch nicht sonderlich hoch, die Stimmzettel könnten auch ihr ausgehen. Vorsichtshalber ruft sie im Rathaus Pankow an und bittet um Nachschub.

Dort klingelt das Telefon inzwischen minütlich. Mehr Stimmzettel, mehr Stimmzettel, mehr Stimmzettel. Und viele lange Warteschlangen. Albrecht geht noch von Einzelfällen aus. Er schickt Kuriere los, sie sollen Stimmzettel ausliefern. Er ahnt langsam: Das wird kein normaler Wahltag.

14 Uhr. Stephan Bröchler und seine Frau kommen vom Mittagessen zurück. Inzwischen ziehen sich drei lange Warteschlangen über den Pausenhof. Welche Schlange in welches Wahllokal führt – dazu gibt es kaum Informationen. Noch ist die Stimmung entspannt. Bröchler kickt mit einem Nachbarsjungen einen Fußball. Es wird gescherzt: Wer kauft denn nun Kaffee und Kuchen für alle?

Menschen müssen abgewiesen werden

Eine Wahlvorständin in der Schule trägt in ihr Protokoll ein: Menschen müssen abgewiesen werden, die einen Wahlschein für die Briefwahl beantragt hatten, aber keinen erhielten. Sie sind nun im Wählerverzeichnis gesperrt. Die Frau ruft beim Bezirkswahlamt von Albrecht: Dürfen sie trotzdem wählen? Nein, dürfen sie nicht.

Seit mehr als sechs Stunden wird gewählt in Berlin. Das Pankower Rathaus hat sich in ein Krisen-Zentrum verwandelt – ähnlich ist es in anderen Stadtbezirken. Albrecht beschließt jetzt, alle 215 Wahllokale anrufen zu lassen: Wie ist die Lage? Die Angaben über fehlende Stimmzettel sind unübersichtlich. Manche Lokale fordern 1000 zusätzlich, obwohl nur noch 500 Wähler fehlen. Viele Wahlvorsteher sind verunsichert angesichts der Menschenmassen. In den Medien wird über „Chaos“ und „Pannen“ berichtet, es wirkt wie Gift auf den Durchhaltewillen vieler Ehrenamtlicher.

Kreativ aus der Not: Eine dritte Wahlkabine wird gebaut

15 Uhr. Auf dem Pausenhof der Ossietzky-Schule herrscht noch immer gute Stimmung. Zum Glück scheint die Sonne, denkt Birgit Walter. Sie schleppt mit ihrem Team Stühle auf den Hof, damit alte Leute sich setzen können. Und sie trifft eine Entscheidung: Aus Tisch, zwei Stühlen und Regenschirm wird eine dritte Wahlkabine gebaut. Die Wartezeit beträgt jetzt bis zu zwei Stunden. Stephan Bröchler und seine Frau betreten immerhin nach einer Stunde das Schulgebäude.

15.30 Uhr. Im Rathaus muss Marc Albrecht entscheiden: Welcher Fahrer fährt zu welchem Wahllokal? Jede Stimmzettellieferung erfolgt mit einer Einzelfahrt, weil keine Zeit zur Koordination bleibt. Die Kollegen aus dem Callcenter steigen in ihre Privatautos und fahren auch mit aus. Sie verteilen jetzt auch weitere Wahlkabinen. Die Landeswahlleitung meldet sich : Wo fehlen denn überall Stimmzettel?

Schlangen, Schlangen, noch mehr Schlangen: Wählerinnen und Wähler warten im Stadtteil Prenzlauer Berg vor einem Wahllokal. © dpa / Hauke-Christian Dittrich

15.45 Uhr. Stephan Bröchler und seine Frau geben ihre Stimmen ab. Wartezeit: 105 Minuten.

16 Uhr. Albrecht realisiert, dass sein Team die Auslieferung der Stimmzettel nicht schafft. 17 Wahllokale haben schließen müssen oder sind kurz davor. Stimmzettel aus. Die Wahllokale 305, 803 und 917 in Pankow sind an diesem Tag fast zwei Stunden geschlossen. Wie viele Wähler gingen und nie wieder kamen? Weiß niemand.

Auch Polizeibeamte helfen, mehr Stimmzettel zu besorgen

Albrecht lässt wieder alle Wahllokale anrufen: Die Wahlhelfer sollen die Stimmzettel selbst im Rathaus abholen. Eine Reserve lagert im Keller auf Paletten. Als die ersten Helfer eintreffen, ist die Stimmung angespannt. Überall vor dem Gebäude parken Autos, auf Fahrradwegen, in der zweiten Reihe. Wer braucht welche Stimmzettel? Wissen viele Helfer nicht. Ein Wahllokal hat Polizeibeamte geschickt, die den Nachschub organisieren sollen.

17 Uhr. Nochmal ein Anruf bei allen Wahllokalen: Jede Person, die vor 18 Uhr in der Schlange steht, darf noch wählen. Auch im Keller gehen nun die Stimmzettel aus. Albrecht muss Wahlhelfer ins sechs Kilometer entfernte Rathaus Weißensee schicken. Fahrtzeit: 15 Minuten.

17.55 Uhr. Birgit Walter schickt „zwei große, starke Männer“ aus ihrem Team ans Schultor. Ab 18 Uhr sollen sie keinen mehr reinlassen.

18 Uhr. Schließung der Wahllokale. Offiziell. Im Rathaus Pankow fragen noch immer Wahlhelfer nach neuen Stimmzetteln. Im Ossietzky-Gymnasium wird in allen Wahllokalen weiter gewählt.

18.30 Uhr. Albrecht geht zurück in den zweiten Stock in sein Büro. Tür zu, Ruhe, ganz kurz entspannen.

Nach all der Anspannung: Rührung aus dem Nichts

18.45 Uhr. Birgit Walter begleitet den letzten Wähler in den Schulhof. Ein älterer Herr, er bedankt sich bei ihr. Jetzt ist sie doch ziemlich gerührt, ganz aus dem Nichts. Anspannung fällt ab.

Urnen ausschütten, Stapel bilden, Stimmzettel zählen: Berliner Wahlhelfer nach der Schließung ihres Wahllokals. © dpa / Sebastian Gollnow

19 Uhr. In Wahllokal 317 wird ausgezählt. Die Erfahrenen schütten die Urnen aus, bilden Stapel für die Stimmzettel. Die Jungen sitzen auf dem Boden, Stühle und Tische reichen nicht. Im Mittelgang der Mensa wachsen bunte Berge aus Stimmzetteln. In anderen Wahllokalen der Schule wird noch gewählt.

Der Druck, in der Nacht das vorläufige Ergebnis zu präsentieren

20.00 Uhr. Albrecht wird zum Herrn der Zahlen. Er und seine Vorgesetzte, die Bezirkswahlleiterin, überwachen die Software, in die die Ergebnisse eingetragen werden.

22 Uhr. Birgit Walter ruft wieder im Rathaus Pankow an, gibt die Ergebnisse durch. Inzwischen scheint klar, die Wahl ist schiefgelaufen in Berlin, so heißt es bereits in den Schlagzeilen. Auf Albrecht und seinem Team lastet der Druck, in der Nacht das vorläufige Endergebnis zu präsentieren.

Scheint es einen Logikfehler bei der Ergebnisübermittlung zu geben, wird im Wahllokal angerufen, um den Aufwand der Nachzählung so gering wie möglich zu halten. Albrecht greift selbst zum Hörer, wenn kein Ergebnis vorliegt. Er hört oft: Wir zählen noch.

15,2 So viele Kilometer ist Wahlhelferin Birgit Walter am Wahltag gelaufen.

0 Uhr. Zwei Helfer räumen mit Birgit Walter auf. Tesafilm, Kugelschreiber und anderes Büromaterial der Verwaltung werden wieder in eigens beschrifteten Beuteln ordentlich verstaut. Zwei Frauen vom Bezirkswahlamt nehmen sie entgegen. So viel klappt an diesem Wahltag.

Montag, 27. September, 0.30 Uhr. Birgit Walter ist nach 17 Stunden endlich zu Hause. 15,2 Kilometer ist sie heute gelaufen, zeigt ihre Fitness-App. Erschöpfung.

2 Uhr morgens. Noch immer haben einige Wahllokale keine Ergebnisse übermittelt.

3 Uhr. Kuriere bringen weiter Wahlniederschriften mit Ergebnissen der Stimmlokale ins Rathaus. Noch fehlen einige.

Eine Berlin-Wahl ist auch Handarbeit

4 Uhr. Albrecht geht in den Keller. Er durchsucht jetzt die mehr als 800 Materialkästen nach Niederschriften der Wahlvorstände, deren Ergebnis-Meldungen untergegangen sind oder vergessen wurden. Darin stehen endlich die fehlenden Zahlen, die er rasch in die Software überträgt. Eine Berlin-Wahl ist auch Handarbeit.

Gegen 6 Uhr. Albrechts Vorgesetzte gibt letzte Ergebnisse in die Software ein. Sie bestätigen es der Landeswahlleiterin. So lange wie in Pankow hat es nirgendwo sonst gedauert.

06.22 Uhr. Die Landeswahlleiterin gibt das vorläufige Zweitstimmenergebnis für das Abgeordnetenhaus bekannt.

Marc Albrecht geht mit einigen Mitarbeitern in den Innenhof des Rathauses, sie setzen sich hin. Es dämmert langsam, niemand spricht.

