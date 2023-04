Rektorin der Hanns-Eisler-Musikschule CDU macht britische Musikmanagerin zur Kultur-Staatssekretärin in Berlin

Die bisherige Rektorin der Musikschule Hanns Eisler soll Staatssekretärin für Kultur werden. Das erfuhr der Tagesspiegel am Mittwoch. Die 1969 in Watford geborene britische Kulturmanagerin soll den designierten Kultursenator bei seiner Arbeit unterstützen. Sie kennt Berlin und die Kulturlandschaft gut, arbeitet seit Oktober 2019 an der Hanns-Eisler-Musikschule.