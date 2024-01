Reparatur soll Wochen dauern Gashavarie in Berlin-Kreuzberg – Kreuzung komplett gesperrt

Wegen einer Gashavarie ist der Kreuzungsbereich von Baerwald- und Blücherstraße in Berlin-Kreuzberg am Dienstagmorgen komplett gesperrt worden. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) auf X mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Reparaturarbeiten sollen demnach voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Die Bus-Linie 140 soll zwischen Wilmsstraße und U-Bahnhof Mehringdamm beziehungsweise U-Bahnhof Gneisenaustraße über Blücherstraße und Mehringdamm beziehungsweise Zossener Straße umgeleitet werden. (Tsp)