Rettungseinsatz in Berlin-Kreuzberg Mann mit Stichverletzungen bittet Autofahrer um Hilfe und bricht zusammen – Not-OP

Nach dem Fund eines schwerverletzten Mannes und einem anschließenden Notarzteinsatz in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, war ein 62-jähriger Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen gegen 0.15 Uhr in der Bergfriedstraße auf der Suche nach einem Parkplatz, als er plötzlich von einem Unbekannten um Hilfe gebeten wurde. Kurz darauf brach der 21-Jährige zusammen.

Der Mann, der mehrere Stichverletzungen aufwies, wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Woher der 21-Jährige die Verletzungen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In einer Hofeinfahrt fanden die Polizeikräfte eine Jacke, die sie dem Verletzten zuordneten. Darin wurden mehrere Verkaufseinheiten mutmaßlichen Kokains entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (Tsp)