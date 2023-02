Rettungswagen im Stau Klimaaktivisten halten durch Straßenblockade in Berlin Sanitäter auf

Aktivisten der Klimaschutz-Gruppierung „Letzte Generation“ haben durch eine Straßenblockade am Montagmorgen erneut einen Rettungswagen der Berliner Feuerwehr aufgehalten. Zuerst hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet. Demnach habe das Fahrzeug wegen der Blockade in der Nähe des Messegeländes im Stau gestanden.

Die Besatzung sei unterwegs gewesen zu einer Person nach einer Sturzverletzung. Da die Sanitäter nicht weiterfahren konnten, sei der Einsatz abgebrochen worden. Ein zweiter Rettungswagen sei als Ersatz zu dem Patienten geschickt worden. Eine Tagesspiegel-Anfrage bei der Berliner Feuerwehr zu dem Vorfall blieb bis Dienstagnachmittag unbeantwortet.

Im November 2022 hatte ein ähnlicher Vorfall in Berlin-Wilmersdorf zu bundesweiten Schlagzeilen geführt. Bei einem tödlichen Fahrradunfall kam ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr zu spät, weil Klimaaktivisten demonstriert hatten.

Am Montagmorgen hatten sich elf Demonstranten der „Letzten Generation“ laut Polizei an vier Orten in Berlin für mehr Klimaschutz auf der Straße festgeklebt, insgesamt wurden 24 Personen angetroffen. Gestoppt wurde der Autoverkehr an zwei Anschlussstellen der A100 in Höhe Messegelände, am Rathenauplatz und auf der Ausfahrt Heckerdamm der A111, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Um 10.50 Uhr waren alle Straßenblockaden beendet. Von den 24 Aktivisten wurden sechs einem Richter vorgeführt, gegen einen wurde ein sogenanntes Anschlussgewahrsam verhängt. Wie in Bildern der „Abendschau“ zu sehen war, wurden mehrere Autofahrer handgreiflich und zerrten Aktivisten selbst von der Straße. Am Dienstag gab es laut Polizei keine Proteste. (mit dpa)

