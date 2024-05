Rocker-Gedenken ans Weltkriegsende Pro-russische „Nachtwölfe“ rollen durch Berlin und Brandenburg

Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 79 Jahren werden am 8. und 9. Mai in Berlin erneut Motorradfahrer der Putin-loyalen „Nachtwölfe“ erwartet. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland. An diesem Donnerstag stehen deshalb in Berlin auch die Ehrenmale im Tiergarten und im Treptower Park unter besonderer Beobachtung.

Man habe auf den „Straßen des Sieges“ bereits erste Gedenkstätten auf deutschem Boden besucht, schrieb einer der Mitfahrenden am Sonntag auf Facebook. Gemeint ist der deutsche Ableger des Motorradclubs „Nachtwölfe“, denn prominente Biker der Mutterorganisation aus Russland stehen wegen ihrer Propaganda für den Überfall auf die Ukraine seit 2022 auf der EU-Sanktionsliste und dürfen nicht einreisen.

Die Berliner Polizei geht davon aus, dass erneut Fahrer des „Night Wolves MC“ über die Slowakei, Österreich und Tschechien nach Sachsen, Brandenburg und Berlin fahren werden. Hierzu befinde man sich in engem Austausch mit den Kollegen in Brandenburg, hieß es auf Anfrage. Dem Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin liegen „keine konkreten gefährdungsrelevanten Erkenntnisse“ vor. Die „Nachtwölfe“ würden in Berlin „lediglich“ medienwirksam, also durch pro-russische Propaganda, in Erscheinung treten wollen. Mit einzelnen Provokationen, so wie in den letzten Jahren auch, wird gerechnet.

2023 kamen nur Kleingruppen der Rocker zu den Gedenkstätten

Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine führte der Motorradkorso viele Jahre lang unter dem Namen „Die Routen des Sieges“ von Moskau aus über Osteuropa bis nach Berlin. Mit dabei waren Symbole Russlands und seiner Streitkräfte, vor den Gedenkstätten wurden Blumen und Kränze abgelegt. Seit den Sanktionen mobilisiert der deutsche Ableger der Gruppe, auch einzelne Fahrer aus Russland und anderen osteuropäischen Ländern dürften in diesem Jahr dabei sein.

Im vergangenen Jahr drangen nur Kleingruppen der kreml-nahen Biker zu den Gedenkstätten in Berlin durch, unter Beobachtung der Polizei. Fahnen mussten vorher abgegeben werden, über größere Provokationen oder Konflikte wurden am 9. Mai 2023 im Zusammenhang mit den Motorradrockern nicht berichtet.

Die Berliner Polizei schützt neben Versammlungen und Veranstaltungen am 8. und 9. Mai auch die sowjetischen Ehrenmale und Kriegsgräber. „Das würdevolle Gedenken an die gefallenen Soldatinnen und Soldaten der damaligen Sowjetarmee, die gemeinsam mit anderen Streitkräften dazu beigetragen haben, Deutschland und die Welt von der Nazidiktatur zu befreien, steht an diesen Tagen im Vordergrund“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Für die Ehrenmale im Treptower Park, Tiergarten und Schönholzer Heide gelten deshalb per Allgemeinverfügung besondere Auflagen. Demnach ist es untersagt, auf dem jeweiligen Gelände oder in dessen Umfeld Fahnen mit russischem Bezug zu zeigen. Verboten sind außerdem Militärabzeichen wie Georgsbänder, Uniformen oder Uniformteile – auch in abgewandelter Form. Auch Z-Symbole oder andere Kennzeichen, die den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verherrlichen, sind untersagt. Es dürfen keine Marsch- oder Militärlieder abgespielt werden.

Von jenen Regelungen ausgenommen sind Weltkriegsveteranen, Diplomaten und Staatsdelegationen aus Ländern, die an der Befreiung Deutschlands beteiligt waren.