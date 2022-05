Ein auf Polizeirecht spezialisierter Richter soll neuer Polizeibeauftragter des Landes Berlin werden. Es handelt sich um Alexander Oerke, er ist stellvertretender Vorsitzender des ersten Senats des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg (OVG). Der ist nicht nur für Polizeirecht zuständig, sondern auch für Vergabe-, Verfassungsschutz-, Versammlungs- oder auch Sparkassen- und Wasserstraßenrecht.

Oerke stellt sich am Dienstagnachmittag in den Regierungsfraktionen des Abgeordnetenhauses vor. Er muss vom Landesparlament gewählt werden. Sein Posten ist beim Präsidenten des Abgeordnetenhauses angesiedelt.

Die rot-grün-rote Koalition hat sich auch auf eine neue Datenschutzbeauftragte geeinigt, der Posten ist seit Herbst nicht besetzt. Namen wurden bislang aber nicht genannt.

Oerke hätte bereits im Frühjahr 2021 auf den eigens noch unter Rot-Rot-Grün geschaffenen Posten berufen werden sollen. Bereits im Januar 2021 hatte sich die Koalition nach einem SPD-Vorschlag auf den Richter geeinigt.

Es sei keine parteipolitische Personalentscheidung gewesen, hieß es bereits im vergangenen Jahr, sondern eine fachliche für den Posten, der nach Besoldungsstufe 5, also mit knapp 9500 Euro im Monat, vergütet wird.

Streit um Postenbesetzung in der Koalition

Vor der Abgeordnetenhauswahl hatte es dann in der Koalition zwischen SPD, Linke und Grüne massiven Zwist gegeben, der Posten war plötzlich auch mit dem Transparenzgesetz und am Ende auch mit der Nachfolge von Maja Smoltczyk als Datenschutzbeauftragte verknüpft worden.

Smoltczyk hatte noch einmal kommissarisch verlängert und schied dann im Herbst aus dem Amt. Trotz einer B5-Vergütung war von den teils namhaften Favoriten, die auf der Liste der Koalition standen, niemand bereit, den Posten zu übernehmen – oder er wurde abgelehnt

Alexander Oerke war zuletzt an der Entscheidung des OVG zum Streit um Fahnen beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. und 9. Mai beteiligt. Die Polizei hatte nicht nur russische, sondern auch ukrainische Fahnen an 15 Ehrenmalen und Gedenkmalen verboten.

Das Verwaltungsgericht sah dies kritisch, weil bislang vor allem Pro-Russland-Demonstrationen wegen der Billigung eines Kriegs und dem Auftreten mit Fahnenmeer aggressiv gewirkt haben - nicht aber ukrainische Demonstrationen.

Das OVG berief sich dann jedoch darauf, dass gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einem pro-russischen und einem pro-ukrainischen Lager vorgebeugt werden müsse, denn die Wahrscheinlichkeit gewalttätiger Auseinandersetzungen sei an diesen Gedenktagen besonders hoch.