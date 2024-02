Roter Teppich am Sonntag Diese Promis sind am vierten Berlinale-Tag in Berlin

Um 18.30 Uhr feiert der österreichische Film „Andrea lässt sich scheiden“ (Panorama) im Zoo-Palast Weltpremiere. Dafür haben sich der Regisseur Josef Hader und die Schauspieler Birgit Minichmayr, Maria Hofstätter, Thomas Schubert und Thomas Stipsits angekündigt.

Auch die Schweiz ist diesen Sonntag cineastisch vertreten, und zwar mit dem Film „Les Paradis de Diane“ (Panorama). Regisseurin Carmen Jaquier und die Schauspieler Roland Bonjour und Dorothée De Koon werden um spätestens 18.45 Uhr zum Filmstart im Haus der Berliner Festspiele erwartet.

Erst um 22 Uhr feiert der französische Film „L’Empire“ im Berlinale-Palast Premiere. Dafür haben sich die Darsteller Brandon Vlieghe, Lyna Khoudri und Anamaria Vartolomei sowie Starregisseur Bruno Dumont angekündigt.

Deutsches Staraufgebot gibt es bereits vor 18 Uhr, ebenfalls am Berlinale-Palast. Dann soll der Film „Sterben“ von Matthias Glasner erstmals gezeigt werden. Auf dem roten Teppich werden, mit etwas Glück, unter anderen Lars Eidinger, Corinna Harfouch, Lilith Stangenberg oder Ronald Zehrfeld zu sehen sein.

International hochkarätig geht es in der Sektion „Special“ zu: In die „Verti Music Hall“ am Mercedes-Platz in Friedrichshain kommen um spätestens 21 Uhr die US-Schauspielerinnen Kristen Stewart und Katy O’Brian für den Film „Love Lies Bleeding“ der britischen Regisseurin Rose Glass.