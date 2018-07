Die Einrichtung der Baustelle auf der Rudolf-Wissell-Brücke zur Fahrbahnsanierung beginnt am Sonntag, 18 Uhr. Dafür wird die Autobahn in Richtung Norden zwischen Messedamm und Jakob-Kaiser-Platz beziehungsweise Heckerdamm bis Montagmorgen, 5 Uhr, gesperrt. In der folgenden Nacht – Montag, 22 Uhr bis Dienstag, 5 Uhr – folgt mit einer Vollsperrung des Autobahnabschnitts in beiden Richtungen der Abschluss der Baustelleneinrichtung.

Ab Dienstag stehen dann nur noch jeweils zwei Fahrstreifen (statt jeweils drei) zur Verfügung. Die Einfahrt Spandauer Damm wird in Richtung Nord während der Bauarbeiten dauerhaft gesperrt sein, für LKW über 3,5 werden spezielle Umleitungen eingerichtet: Siw müssen über die Anschlussstelle Saatwinkler Damm der A 111 fahren. Kurz vor dem Jakob-Kaiser-Platz gibt es auf der A 100 eine Höhenkontrolle, die Fahrer, die trotzdem auf die A 100 gefahren sind, zusätzlich warnen sollen. Auf der Webseite der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) findet sich eine Grafik mit den genauen Umleitungen.

Die Gesamtbaumaßnahme dauert nach Angaben der VIZ voraussichtlich bis 18. August – dann enden die Sommerferien.