Rüffel für Berlins Verfassungsrichter Das muss die Hauptstadt nach dem Wahlurteil erledigen

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl gerät das Vorgehen des Berliner Verfassungsgerichtshofes ins Zwielicht. Das Abgeordnetenhaus wird deshalb im nächsten Jahr Anpassungen diskutieren. Am Mittwoch traf sich dazu erstmals die Arbeitsgruppe Wahlen des Ältestenrats.

Der Berliner Verfassungsgerichtshof hatte wegen der Pannen bei der Abstimmung im September 2021 im November 2022 gleich die komplette Wiederholungswahl angeordnet.

Die rot-grün-rote Koalition wurde dann nach dem Urnengang im Februar 2023 durch eine neue schwarz-rote Mehrheit abgelöst. Die Lektüre des Karlsruher Urteils von Dienstag zeigt nun: Hätten sich die Berliner Verfassungsrichter an die Maßstäbe aus Karlsruhe gehalten, wäre es womöglich nicht zur kompletten Wiederholung der Wahl gekommen.

„Die Hausaufgaben für uns liegen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf der Hand“, sagte Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion, am Mittwoch dem Tagesspiegel.

Die Entscheidung aus Karlsruhe ist brisant. Sie widerspricht in den wichtigsten Punkten explizit dem Urteil aus Berlin. Hätte das Bundesverfassungsgericht über die Abgeordnetenhauswahl zu entscheiden gehabt, hätte es nur eine Teilwiederholung gegeben. Sebastian Schlüsselburg, rechtspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus.

„Die Entscheidung aus Karlsruhe ist brisant. Sie widerspricht in den wichtigsten Punkten explizit dem Urteil aus Berlin. Hätte das Bundesverfassungsgericht über die Abgeordnetenhauswahl zu entscheiden gehabt, hätte es nur eine Teilwiederholung gegeben“, sagte Schlüsselburg. Stattdessen seien 1,8 Millionen abgegebene Stimmen bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 einfach gelöscht worden. Auch in Wahlkreisen, in denen gar keine Fehler festgestellt worden seien, sei es zur Wiederholung gekommen.

Linke fordert zweiten Experten-Senat für Verfassungsgerichtshof

Schlüsselburgs Vorschlag: „Wir müssen die Definition des Bundesverfassungsgerichts, was ein Wahlfehler und was Mandatsrelevanz ist, ins Berliner Gesetz übernehmen. Ebenso das Gebot, des geringstmöglichen Eingriffs in den Bestand der gewählten Volksvertretung. Und dass der Verfassungsgerichtshof zur eigenen Amtsermittlung verpflichtet ist.“ Die Leitsätze des Urteils hätten immerhin den Rang eines Bundesgesetzes.

Sebastian Schlüsselburg. © bengross.de

Zudem schlägt Schlüsselburg vor, beim Verfassungsgerichtshof einen zweiten Senat einzuführen, der nur für Wahlprüfung und sogenannte Organstreitverfahren etwa von Fraktionen gegen den Senat zuständig ist. Der Senat könnte kleiner sein und mit Experten aus Praxis, Wissenschaft und Richterschaft besetzt sein.

Die Argumentation des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin vermag nicht zu überzeugen. Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Tatsächlich widersprachen die Karlsruher Richter in mehreren Punkten dem Berliner Verfassungsgericht. Das hatte verkündet, die ihm bekannten Wahlfehler seien nur „die Spitze des Eisbergs“ gewesen – um dann eine komplette Wiederholung anzuordnen. Doch die „Spitze des Eisbergs“ reicht nach dem Urteil von Dienstag nicht aus, um einfach eine komplette Wiederholung anzuordnen.

Ausdrücklich wird auch die Ansicht der Berliner Richter, ab wann sich ein Wahlfehler auf die Mandatsverteilung auswirkt, von Karlsruhe gerüffelt. „Die Argumentation des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin vermag nicht zu überzeugen“, heißt es im Urteil. Denn es entspreche nicht der Lebenswirklichkeit, einfach wie die Berliner Richter anzunehmen, dass von Wahlfehlern betroffene Wähler alle nur für eine Partei gestimmt hätten.

Die Berliner Richter meinten obendrein, dass die Hürde für die Prüfung, ob Wahlfehler die Sitzverteilung beeinflusst haben, sinke, je schwerer die Fehler waren. Mit dieser Ansicht der Berliner Richter würden bloße Vermutungen reichen, hieß es aus Karlsruhe. Auch die Generalabrechnung des Gerichts in Berlin mit der chaotischen Vorbereitung ließ Karlsruhe nicht gelten. Es sei nicht Aufgabe der Wahlprüfung, Mängel und ein etwaiges „Organisationsverschulden der zuständigen Behörden zu sanktionieren“.

Von den Wahlfehlern, die die Berliner Richter in ihrer Generalabrechnung angeführt haben, ließ das Bundesverfassungsgericht nur zwei gelten: Nämlich wenn Wahllokale zeitweise geschlossen und die Stimmabgabe unterbrochen wurde und wenn Stimmzettel fehlten, als Notmaßnahme kopiert wurden oder falsche Zettel vorlagen.