Russland, Digitales, Dr. Spandau Was im Rathaus heute wichtig wird

Nach dem Kanzler-Trubel in Berlin-Siemensstadt und dem Fußballfest gestern im Olympiastadion (hier meine Videos) geht’s heute im Rathaus von Berlin-Spandau weiter. Um 17 Uhr steht die BVV an. Oder besser: „Generationen-BVV“. Was is’n das?

„Einmal im Jahr legen wir einen Schwerpunkt auf die Themen der Jüngeren unter 21 Jahren und Älteren über 60. Sie konnten Anfragen an die Stadträte stellen und Anträge einbringen, mit denen wir uns dann in den Ausschüssen beschäftigen“, erklärt Bezirksverordnetenvorsteher Christian Heck, 49, im neuen Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“. Er ist der Chef im Saal, sitzt ganz vorne - hier sein Foto.