S41 und S42 unterbrochen Berliner Ringbahn fährt wegen Kabelbrands weiterhin nur eingeschränkt

Wegen eines Kabelbrandes in Wedding ist der Zugverkehr der Ringbahn (S41, S42) auch am Donnerstagmorgen weiter unterbrochen. Betroffen ist der Bereich zwischen Beusselstraße und Wedding, die Ringbahn verkehrt auf dem Rest der Strecke derzeit nur im Zehn-Minuten-Takt, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte.

Ursache der Störung ist nach Angaben der S-Bahn Vandalismus. Wie lange die Einschränkungen noch andauern werde, könne man derzeit noch nicht sagen.

Bereits am Mittwoch hatte der Kabelbrand für Probleme im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Laut Angaben der S-Bahn habe es am Nachmittag einen Feuerwehreinsatz im Bereich Wedding gegeben. Die Feuerwehr konnte dies am Mittwochabend auf Nachfrage jedoch zunächst nicht bestätigen.

Für eine weiträumige Umfahrung empfiehlt die S-Bahn die S-Bahnlinien S1, S2, S25, S26, S3, S5, S7 sowie S9.

Details zu dem Brand blieben zunächst unklar. Die Berliner Polizei teilte am Mittwochabend auf Anfrage mit, dass die Suche nach der Ursache des Brandes noch laufe. Ermittler seien vor Ort, um Spuren zu sichern. In Betracht kämen sowohl ein technischer Defekt als auch ein gezielter Anschlag. (Tsp,dpa)