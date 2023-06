S41 und S42 unterbrochen Kabelbrand legt Berliner Ringbahn stundenlang lahm

Ein Kabelbrand hat am Mittwoch die Berliner Ringbahn teilweise lahmgelegt. Dies teilte die S-Bahn Berlin auf Twitter mit. Es habe am Nachmittag einen Feuerwehreinsatz im Bereich Wedding gegeben, so das Unternehmen. Die Feuerwehr konnte dies auf Nachfrage jedoch nicht bestätigen.

Seit etwa 15 Uhr ist der Zugverkehr zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen unterbrochen. Betroffen sind vor allem die Linien S41 und S41 (Ringbahn). Zeitweise war auch die Linie S46 unterbrochen, die Linie S85 fuhr gar nicht.

Wie lange die Ringbahn unterbrochen bleibt, konnte ein Sprecher der S-Bahn Berlin am Abend nicht sagen. Details zu dem Brand blieben am Mittwochabend unklar. (Tsp)