Sachbeschädigung in Berlin-Karow Unbekannte schießen mit Metallkugeln auf Autos und BVG-Busse

Unbekannte haben in Berlin-Pankow mehrere Autos, Busse, Wartehäuschen und eine Fensterscheibe beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen zwei Personen im Ortsteil Karow mit einer Zwille Metallkugeln aus einem Auto heraus geschossen haben. Mehrere Zeuginnen und Zeugen hätten am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem sie Knallgeräusche gehört hatten.

Beschädigt wurden den Angaben zufolge elf geparkte Autos, zwei fahrende Busse der Linien 150 und 153, drei Wartehäuschen der Berliner Verkehrsbetriebe sowie die Fensterscheibe eines Wohnhauses. Fahrgäste wurden nicht verletzt. An den beschädigten Fahrzeugen fand die Polizei kugelförmige Eindellungen und zerstörte Scheiben.

Nach Angaben der Behörde waren die Unbekannten im Bereich Siedlungsring, Münchehagenstraße, Bucher Chaussee, Straße 10, Treseburger Straße, Nahestraße, Nettestraße, Am Hohen Feld und Schräger Weg unterwegs.