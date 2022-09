Saisonbedingter Rückgang Zahl der Arbeitslosen in Berlin und Brandenburg geht zurück

Die Arbeitslosenquote in Berlin lag im September bei 8,9 Prozent, in Brandenburg bei 5,7 Prozent. Freie Stellen gibt es vor allem in Gastronomie, im Gesundheits- und Pflegebereich und im Handwerk.

Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist saisonbedingt etwas zurückgegangen. 180.274 Menschen waren in der Hauptstadt im September arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.

Das waren 6279 weniger als im August und 10.161 weniger als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag in Berlin im September bei 8,9 Prozent und damit 0,3 Punkte unter dem August-Niveau. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Quote um 0,5 Prozentpunkte zurück.

Insgesamt wurden im September 4863 neue freie Stellen gemeldet. Das waren knapp 130 neue Stellen mehr als im Vormonat.

Saisonbedingter Rückgang der Arbeitslosigkeit auch in Brandenburg

Auch in Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im September saisonbedingt leicht zurückgegangen. 75.089 Menschen waren in diesem Monat in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte.

Das waren 2303 Arbeitslose weniger als im Vormonat, aber 1955 mehr als im September des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent und damit um 0,1 Punkte unter dem Niveau von August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich die Quote um 0,2 Prozentpunkte erhöht.

Zuletzt waren die Arbeitslosenzahlen in Brandenburg gestiegen. Grund dafür waren vor allem die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine. Über deren Situation will die Regionaldirektion Mitte Oktober genauer informieren.

„Der leichte Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Region ist saisonbedingt üblich“, teilte die für das Operative zuständige Geschäftsführerin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg, mit. „Hohen Einstellungsbedarf haben weiterhin die Gastronomie, der Gesundheits- und Pflegebereich und auch das Handwerk.“ (dpa)

