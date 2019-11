Auf dem Vierfelderhof in Gatow, einem Kinderbauernhof im ländlichen Süden von Berlin-Spandau, hat ein Mitarbeiter am Morgen des 31. Oktober ein totes Schaf gefunden. Das bestätigte die Sprecherin des Vierfeldhofes, Kerstin Stooff. In den Zeitungen "Bild" und "B.Z" wurde der Verdacht geäußert, es könne sich um einen Wolfsangriff handeln.

Das hält der Wildtierbeauftrage der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Derk Ehlert, für "sehr unwahrscheinlich". Es sei nicht das erste Mal, dass Nutztiere in Berlin gerissen werden. In den meisten Fällen hätten verwilderte Hunde die Nutztiere getötet.

Das Schaf wird zurzeit im Landeslabor Berlin-Brandenburg untersucht – Ergebnisse sollen Ende der Woche veröffentlich werden, hieß es dort.

Aber Ehlert sagte schon Mittwochvormittag, dass die Bisswunden nicht zu einem Wolf passen würden – die Abstände zwischen den Zähnen seien zu klein.

Auch die Sprecherin des Vierfeldhofes, Kerstin Stooff, hält die Sorge für unberechtigt, dass ein Wolf das Tier getötet habe. Anwohner der Hofes hätten in der Gegend nie Wölfe gesehen – und Menschen müssten sich ohnehin keine Sorgen machen, Wölfe "äußerst scheu" seien.

In Brandenburg habe sich die Wolfspopulation in den letzten Jahren vermehrt. Berlins Wildtierexperte Ehlert zweifelt aber, dass Wölfe in Brandenburg bis nach Berlin kommen können.

Wölfe können zwar in einer Nacht bis zu 100 Kilometer zurücklegen und daher auch die Berliner Stadtperipherie streifen. Tatsächlich eindringen werden sie die Stadt aber nicht, da Berlin auch nicht zu ihrer Lebensumgebung passe.