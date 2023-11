Schals im Herbst Herbert Grönemeyer entwirft jetzt Accessoires

„Schals im Herbst? Groundbreaking“, könnte Miranda Priestly, die von Meryl Streep verkörperte Modemagazin-Chefin im Film „Der Teufel trägt Prada“, sagen und würde damit auf offensichtlich Naheliegendes hinweisen. Nun, das interessiert Herbert Grönemeyer offenbar nicht, der hat nämlich eben erst einen entworfen – und der wird jetzt, pünktlich zum Herbst, verkauft.

Ganz alleine kam er nicht auf Idee, im Gegenteil: Wie die „Berliner Zeitung“ berichtet, war es die Betreiberin des Neuköllner Geschäfts für italienische Feinkost „Amore“, die Grönemeyer darum bat, genau das zu tun. Der „Männer“-Sänger habe sein aktuelles Album in Umbrien aufgenommen, dort habe er so gut gegessen, dass er daraufhin ein italienisches Kochbuch herausbrachte. Dieses liege bei „Amore“ zum Verkauf. So viel zur nicht bindenden Verbindung.

Dauerbrenner Fußballschal

Dass der Musiker und Kochbuch-Herausgeber zugesagt hat, auch noch Schal-Designer zu werden, hätte vielmehr daran gelegen, dass seine Tochter einen ähnlichen aus älterer Kollektion besitzt. Das wiederum sagt uns, dass „Amore“ regelmäßig Schals mit dem Titel „FC Amore“ von Künstlern entwerfen lässt – um die dann im Herbst zu verkaufen.

Auch im Falle von Grönemeyer ist einer herausgekommen, der an Fußball erinnert und damit den modischen Zeitgeist um mindestens drei Jahre verfehlt. So würde das zumindest Miranda Pristley, unbedingt augenrollend, ausdrücken. Die Berliner Fans von Grönemeyer und oder „Amore“ scheint das nicht zu jucken, es heißt, dass es sich bereits um die zweite Auflage handelt, weil die erste sofort ausverkauft war.

39 Euro kostet das bunte Teil, auf dem „T’Razù“ geschrieben steht. Was im norditalienischen Dialekt „wirf sie rein“ bedeute und sich auf Pasta beziehe.