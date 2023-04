Schienenverkehr immer unpünktlicher Diese Regionalbahnen in Berlin und Brandenburg kommen am häufigsten zu spät

Die Regionalbahnen in Berlin und Brandenburg waren 2022 deutlich unpünktlicher als im Jahr zuvor. Die Pünktlichkeitsquote sank von 91,6 Prozent im Jahr 2021 auf 87,6 Prozent, wie Daten des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) zeigen. Fast jeder achte Zug kam damit zu spät. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ darüber berichtet.

Tatsächlich dürften noch deutlich mehr Züge verspätet angekommen sein. Jedoch gilt eine Bahn offiziell erst dann als unpünktlich, wenn sie mindestens fünf Minuten zu spät kommt.

Ein Blick auf die Monatsdaten zeigt, dass die Züge im vergangenen Jahr durchgängig unpünktlicher waren als ein Jahr zuvor. Als besonders dramatisch erweist sich jedoch der Abfall in den Sommermonaten während des Aktionszeitraums des Neun-Euro-Tickets. In dieser Zeit brach die Pünktlichkeit regelrecht ein.

In Wirklichkeit sind die Werte noch schlechter als in der Statistik

Am schlimmsten zeigte sich diesbezüglich der August 2022. In jenem Monat kam nicht einmal jeder fünfte Zug rechtzeitig an.

Wegen des Chaos auf der Regionalexpresslinie RE1 rund um den Fahrplanwechsel im Dezember wäre die Statistik wohl insgesamt noch schlechter ausgefallen. Jedoch wurden für die aktuelle VBB-Statistik nur die Daten bis zum Betreiberwechsel von der DB Regio zur Odeg Mitte Dezember verwendet.

Waren die Zahlen für 2022 schon schlecht, ist das neue Jahr nochmal schlechter gestartet. Im Januar und im Februar lagen die Werte jeweils nochmal mehrere Prozentpunkte niedriger als im Vorjahreszeitraum.

Die Linie mit den häufigsten Verspätungen 2022 war die RB 54 von Berlin-Lichtenberg nach Rheinsberg mit einer Pünktlichkeitsquote von nur 79,4 Prozent. Dicht dahinter folgen der RE2 (80,1 Prozent) und der Flughafenexpress FEX (80,7 Prozent).

Immerhin letzterer konnte seine Werte in diesem Jahr deutlich steigern. Im Januar und Februar kamen vom Flughafenexpress 93,6 Prozent und 94,1 Prozent der Fahrten rechtzeitig an.