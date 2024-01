Tagesspiegel Plus Exklusiv Schimmelbefall an Berliner Grundschule : Eltern schicken Brandbrief an Reinickendorfer Bezirksamt

An der Otfried-Preußler-Grundschule wurde in mehreren Räumen Schimmel entdeckt. Die Eltern kritisieren unzureichende Sicherungsmaßnahmen.