Schon wieder Dschungelcamp In der Allstars-Version ziehen viele Berliner Kandidaten durchs Gestrüpp

Hatten wir das nicht eben erst hinter uns? Promis und solchen, die gerne welche wären, dabei zuzusehen, wie sie im australischen Dschungel sogenannte Prüfungen bestehen? Tatsächlich wussten Fans der Sendung schon beim Ende von Staffel 17 im Februar: Das Dschungelcamp kehrt bereits im Spätsommer zurück. Kurz nachdem No Angels-Sängerin Lucy Diakovska die Dschungelkrone aufgesetzt wurde, ließen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen die Bombe platzen.

Neben der regulären wird es 2024 eine sogenannte Allstars-Staffel geben – oder hieß es Altstars? Jedenfalls werden im „Showdown der Dschungel-Legenden“ ausschließlich Kandidaten aufeinander treffen, die bereits in vorangegangenen Staffeln um die Dschungelkrone kämpften. Und eine weitere Neuheit wurde verkündet: In der Sommerversion wird Australien ausnahmsweise verschont und stattdessen nach Südafrika gereist. In den Swadini-Nationalpark am Blyde River Canyon nämlich, wo bereits 2022 während der Corona-Pandemie gedreht wurde.

Der Reality-TV-Superstar kommt aus Berlin

Anfang dieser Woche hatte RTL das Line-up für das Sommer-Dschungelcamp bekannt gegeben und wohl durchblicken lassen, worum es bei dem Casting der Ex-Teilnehmer ging: ganz viel Drama-Potenzial. Viele der wieder aufgewärmten Ehemaligen gingen in ihren jeweiligen Staffeln insbesondere wegen hauchdünner Geduldsfäden in die Trash-Annalen ein.

Die Reality-Sternchen Georgina Fleur, Elena Miras und Daniela Büchner etwa waren als Camperinnen im Regenwald für ihre Gefühlsausbrüche bekannt und werden jetzt in der Sendung „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ aufeinander losgelassen. Dazu gesellen sich DJ Giulia Siegel, Viva-Veteran Mola Adebisi, „Big-Brother“-Teilnehmer David Ortega, Ex-Fußballer Thorsten Legat, Immobilienmaklerin Hanka Rackwitz und RTL-„Sommerhaus“-Ex Gigi Birofio.

Außerdem werden gleich vier Berliner sich erneut den Schmuddelaufaben stellen, darunter Ex-Möchtegern-Model Sarah Knappik. Die 37-Jährige wurde 2008 durch ihre Teilnahme an der Heidi-Klum-Show „Germany’s next Topmodel“ bekannt und arbeitete fortan als Kandidatin in den unterschiedlichsten Fernsehformaten. Ähnlich startete die Karierre des Reality-TV-Superstars Kader Loth. Ihr Einstieg war allerdings die Show „Big Brother“ im Jahr 2004. Die gebürtige Berlinerin genießt heute Kultstatus, insbesondere in den sozialen Medien gehen Beiträge von oder über Loth regelmäßig viral.

Mit den Allstars wird vorgedreht

Aber nicht nur Reality-TV-Teilnehmer sind wieder mit von der Partie, auch zwei echte Schauspieler haben sich erneut beworben – und zufälligerweise leben sie beide in der Hauptstadt. Zum einen Winfried Glatzeder, der mit 79 Jahren auch der Campälteste sein wird, sowie sein deutlich jüngerer und unbekannterer Kollege Eric Stehfest.

Schauspieler Winfried Glatzeder ist auch wieder mit von der Partie. © IMAGO/Sebastian Gabsch

„Wer behauptet sich wieder in spektakulären Prüfungen, überlebt emotionale Lagerfeuer-Momente und zeigt wahre Größe im Umgang mit nervigen Mitcampern? Welcher dieser Stars wird die Legende unter den Legenden?“, stellte RTL als Fragen in den Raum. Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die Show auf RTL und RTL+ und auch Dr. Bob, der Dschungel-Arzt, ist wieder mit dabei.

Die Dreharbeiten beginnen bereits im Mai, weshalb es im Sommer keine Live-Sendungen geben wird. Das Ausscheiden der Dschungel-Kandidaten wird also anders als sonst geregelt werden: Die Nominierungen erfolgen diesmal nicht durch die Zuschauer, sondern direkt durch die Camper selbst. Außerdem verreisen die Kandidaten ohne Begleitung und müssen nach ihrem Ausscheiden umgehend die Heimreise antreten, anstatt wie bisher in einem Hotel bis zum Ende der Sendung zu warten.

Der Sendestart wird laut RTL zeitnah bekannt geben. Das Format „Ich bin ein Star? Holt mich hier raus!“, das in der Regel im Winter läuft, gibt es dieses Jahr seit 20 Jahren. (mit dpa)