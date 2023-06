35.000 Meter über Berlin Diese Schule schickt einen Ballon ins All

Na, erkennen Sie auf dem Foto Spandau? Zugegeben: wird schwierig. Aber vom Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld geht’s jetzt hoch ins Weltall: Die Martin-Buber-Schule um Holger Thießen (1000 Jugendliche) schlüpft in den Astronauten-Anzug und schickt am Dienstag, 20. Juni, 9.30 Uhr, einen Wetterballon vom Sportplatz am Kiesteich in den Himmel.

„Der fliegt 35 Kilometer in die Höhe und erreicht damit die Stratosphäre“, erzählte jetzt Thießen dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Und was macht der da oben, Herr Schulleiter? „Auf seiner Reise zur Stratosphäre werden die Messgeräte in der Sonde u.a. Daten zur Temperatur, zum Luftdruck und zu Umwelteinflüssen aufzeichnen. All diese Daten können im naturwissenschaftlichen Unterricht umfassend ausgewertet werden. Außerdem erhoffen wir uns spektakuläre Filmaufnahmen von unserem blauen Planet.“ Beteiligt seien die MINT-Begabungskurse, die NaWi-Klasse des 10. Jahrgangs und weitere naturwissenschaftliche Kurse.

P.S.: „Der Ballon wird nach 2,5 bis 3 Stunden wieder landen.“ Wo? „Ein GPS-System ermöglich das Wiederfinden der Sonde.“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.

Verrammelte Türen, mehr Wachschutz: Einbrecherbande im Rathaus unterwegs

im Rathaus unterwegs „Alle hacken auf mir rum!“ Exklusives Interview mit dem Flügel, der ganz klapprig in der Aula des Lily-Braun-Gymnasiums steht und jetzt Hilfe braucht

steht und jetzt Hilfe braucht Klick! Spandau bekommt zwei feste Blitzer

Unfall-Hotspots : Gleich 3 Spandauer Orte weit vorne

: Gleich 3 Spandauer Orte weit vorne MBO-Startschuss: 35.000 Meter überm Falkenhagener Feld

Luftwaffenkommando Kladow: Kampflugzeuge üben am Himmel

Kladow: Kampflugzeuge üben am Himmel Zahl der Woche: 88.000 Euro für Fußgängerquerung

für Fußgängerquerung Ärger über Müll: Dreck im Wald, Dreck am Badestrand - dabei könnte das Personal besser genutzt werden

- dabei könnte das Personal besser genutzt werden „Nutzen Sie die gelbe Tonne doch anders“: Senat und BSR über die Müllumstellung

doch anders“: Senat und BSR über die Müllumstellung „Wir holen kein Wasser mehr aus der Havel “: Stadtrat über die Hitze, Bewässerung und trockene Wiese

“: Stadtrat über die Hitze, Bewässerung und trockene Wiese Neuer Brunnen vorm Schwimmbad Gatower Straße , neuer Brunnen am Jugendplatz in Siemensstadt

, neuer Brunnen am in Siemensstadt Post in Staaken schließt

schließt Musikschule lädt ans Havelufer

lädt ans Havelufer Akkordeon-Festival und Orgel-Festival in Spandau

Tiergottesdienst in Heerstraße Nord

in Heerstraße Nord Vom Pazifik nach Spandau: Special Olympics in Hakenfelde, Tiefwerder - und Fackellauf am Sonnabend

in Hakenfelde, Tiefwerder - und Fackellauf am Sonnabend Fête de la Musique in Spandau: 5 Tipps aus 5 Spandauer Kiezen zum großen Festtag

...und noch mehr aus Spandau lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.