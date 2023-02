Desolate Situation für geflüchtete Schulkinder Berliner Integrationsbeauftragte fordern Bildungsgipfel

Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial und die Integrationsbeauftragten der Bezirke fordern in einem gemeinsamen Brief an Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD), die Situation an den Berliner Schulen für neu zugewanderte Kinder zu verbessern. Sie rufen zu einem interdisziplinären Bildungsgipfel auf und fordern eine Vielzahl an Maßnahmen, um gleichberechtigte Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen der Stadt zu ermöglichen. Das Schreiben, das von Niewiedzial und den Sprechern der Landesarbeitsgemeinschaft der Bezirksbeauftragten für Partizipation und Integration Julia Stadtfeld und Thomas Bryant unterzeichnet ist, liegt dem Tagesspiegel exklusiv vor.

Vor dem Hintergrund fehlender Schulplätze und Lehrkräfte plädieren die Beauftragten für eine Debatte über Unterrichtsangebote auch am Wochenende, rotierende Ferien innerhalb von Berlin, die Ausweitung von digitalen Unterrichtsangeboten sowie die schnelle Einbindung von Lehrkräften aus dem Ausland.

Zwar erkennen die Integrationsbeauftragten an, dass der Senat 2022 7000 zusätzliche Schulplätze geschaffen sowie neue Lehrkräfte eingestellt habe. Sie verweisen aber in ihrem Brief auf die „Dringlichkeit der aktuellen Situation an den Berliner Schulen aus integrationspolitischer Sicht“. Zwar seien alle Schulformen von dem bestehenden Mangel betroffen. Doch er führe „in den Willkommensklassen zu ungleich drastischeren Zuständen und langfristig negativen Auswirkungen für die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen“.

Enorme Herausforderung für das Bildungssystem

Im vergangenen Jahr sind Zehntausende Geflüchtete in Berlin angekommen, darunter auch viele schulpflichtige Kinder und Jugendliche. Ende vergangenen Jahres sprach Bildungssenatorin Busse von etwa 7000 Geflüchteten, die beschult werden müssten. Inzwischen dürfte die Zahl weiter gewachsen sein, da wöchentlich neue Geflüchtete aus der Ukraine sowie anderen Regionen in Berlin ankommen. Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten 14.704 Asylsuchende in Berlin aufgenommen worden. Hinzu kamen mindestens 85.000 ukrainische Geflüchtete, die in Berlin Schutz suchten. Insgesamt kamen damit so viele Schutzsuchende in die Hauptstadt wie seit der großen Fluchtbewegung 2015 nicht mehr.

Auch für das Bildungssystem stellen diese Zahlen eine enorme Herausforderung dar. Erst kürzlich hat eine Studie des Sachverständigenrats für Integration und Migration wieder festgestellt, dass Kinder mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich oft im Bildungssystem benachteiligt sind.

Wartezeiten auf einen Schulplatz für mehrere Tausend Kinder sind nicht zu akzeptieren. Berlins Integrationsbeauftrage

Niewiedzial und ihre Kollegen aus den Bezirken verweisen auf den desolaten Zustand, wonach aktuell zwischen 1600 und 2500 Kinder und Jugendliche in Berlin auf den bezirklichen Wartelisten für einen Schulplatz stehen. „Wartezeiten auf einen Schulplatz für mehrere tausend Kinder sind nicht zu akzeptieren“, schreiben sie. Eigentlich gibt es in Deutschland eine Schulpflicht. Weil die Schulen in Berlin aber fast voll ausgelastet sind, vergehen teils Monate, bis Kinder und Jugendliche einen Platz finden.

Berlins Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial. © Joanna Szproch / Joanna Szproch

Bei unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten dauere es zudem Monate, bis sie überhaupt auf einer Warteliste registriert würden, schreiben die Integrationsbeauftragten. Da die Zahlen ungenau seien, fordern sie von der Bildungsverwaltung eine „abgestimmte Analyse“ zwischen Bezirken und Landesebene.

Verstoß gegen das Schulgesetz?

Die Beauftragten werfen der Bildungsverwaltung zudem vor, gegen das Schulgesetz zu verstoßen. Seit ein paar Monaten erhielten Geflüchtete ab 16 Jahren anscheinend weder einen Platz in einer Willkommensklasse noch an allgemeinbildenden Schulen, schreiben sie. Dies widerspräche dem Schulgesetz, in dem die Schulpflicht nicht am Alter, sondern an den Jahren des tatsächlichen Schulbesuchs festgemacht werde.

Schule allein kann die bestehenden Herausforderungen nicht meistern. Berlins Integrationsbeauftrage

Mit Blick auf diese Missstände und vor dem Hintergrund eines sich in den kommenden Jahren ausweitenden Lehrermangels fordern die Integrationsbeauftragten, eine breite gesellschaftliche Debatte zum Bildungssystem der Zukunft – „ohne Tabus und Denkblockaden“.

Dabei machen sie eine Reihe von Vorschlägen, etwa zu rotierenden Ferien, um eine bessere Raumnutzung zu ermöglichen. Die Integrationsbeauftragten plädieren auch für eine Debatte zur Abschaffung des Berliner Neutralitätsgesetzes, sodass in Deutschland ausgebildete Lehrerinnen mit Kopftuch unterrichten können.

Um Ideen für ein Schulkonzept zu entwickeln, „das auf eine Migrationsgesellschaft ausgerichtet ist“, fordern die Verfasser des Brief ans Senatorin Busse einen Bildungsgipfel mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. „Schule allein kann die bestehenden Herausforderungen nicht meistern“, schreiben sie.

